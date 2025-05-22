Международная конференция, посвященная 100-летию основания кафедры психиатрии АМУ

Сегодня в Азербайджанском медицинском университете начала работу международная конференция на тему «Актуальные проблемы судебной психиатрии», посвященная 100-летию основания кафедры психиатрии. В мероприятии, организованном Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, АМУ и Центром судебно-психиатрической экспертизы, принимают участие специалисты из России, Казахстана и Беларуси.
Открывая мероприятие, ректор Азербайджанского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Герай Герайбейли сказал, что в этом юбилейном году в Азербайджане отмечается путь развития сферы психического здоровья, самоотверженный труд ученых и большое значение, придаваемое науке и образованию. Он подчеркнул, что кафедра психиатрии стала не только центром научных исследований и академических знаний, но и школой, в которой обучаются тысячи врачей, психиатров и психологов: «Подготовка квалифицированных медицинских кадров в Азербайджане осуществляется с 1919 года – с момента основания Медицинского факультета Бакинского государственного университета. А в 1920 году ректор, известный невролог, профессор Сергей Николаевич Давиденков основал на Медицинском факультете кафедру психоневрологии. В 1925 году отделившаяся от кафедры психоневрологии кафедра психиатрии начала самостоятельную научно-педагогическую деятельность».
Было отмечено, что после 1925 года в период руководства ректора, профессора Александра Перельмана на кафедре велась широкая научная и педагогическая деятельность. При кафедре были созданы научная библиотека и психологическая лаборатория, были начаты первые исследования в области клинической психологии. Создание в 1930 году Азербайджанского медицинского института открыло новые возможности для деятельности кафедры психиатрии. С 1939 года в течение 20 лет кафедру возглавлял профессор Дмитрий Сергеевич Озерецковский. Вслед за ним кафедру возглавил первый в Азербайджане доктор медицинских наук в области психиатрии, а также первый руководитель кафедры азербайджанского происхождения Ахмед Абасгулиев, а затем профессор Агабей Султанов. Далее руководитель кафедры, профессор Герай Герайбейли сказал, что заложенные в минувший период традиции продолжаются: «Одним из основных направлений деятельности кафедры является изучение взаимосвязи психического и физического здоровья. Впервые в Азербайджане были систематически изучены показатели физического здоровья лиц, страдающих психическими заболеваниями, а также психические расстройства при соматических заболеваниях. Одним из важнейших нововведений стал научный проект в области психического здоровья детей и подростков, который мы реализовали совместно с Чикагским университетом».
Профессор Герай Герайбейли отметил, что за последние 5 лет произошло два основных события, повлиявших на научную деятельность кафедры – пандемия COVID-19 и вторая Карабахская война во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана: «В результате проведения исследований в области психических расстройств, возникших в период пандемии, были разработаны клинические протоколы, программы помощи. А после вошедшей в историю нашего народа 44-дневной Карабахской войны семьям шехидов, ветеранам и жертвам террора была оказана поэтапная психологическая помощь. В целом, за последние 5 лет кафедра подготовила 116 научных статей, 3 учебника, 3 монографии, 4 учебно-методических пособия, 7 клинических протоколов. Результаты были применены в психиатрических учреждениях нашей страны, большинство результатов было включено в отчеты ВОЗ и представлено на 23 международных и 7 местных форумах. За эти годы наша кафедра подарила науке выдающихся ученых, реализовала множество международных проектов и является надежной опорой нашей страны в области психического здоровья».
Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что достижения 100-летней кафедры будут сохранены и переданы будущим поколениям. Он пожелал успехов работе конференции.
Выступая с поздравительной речью, заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики Надир Зейналов рассказал о славной истории кафедры психиатрии, об успехах, достигнутых учеными, возглавлявшими ее в этот период. Он отметил, что созданная в 1920 году при Медицинском факультете Бакинского государственного университета кафедра психоневрологии спустя 5 лет разделилась на две самостоятельные структуры - кафедры психиатрии и неврологии. Тем самым была заложена основа развития психиатрической науки в нашей стране. «Психиатрия - чрезвычайно важная область, которая исследует глубины человеческой психики, уделяя особое внимание душевному здоровью человека. Не случайно наши студенты проявляют большой интерес к этой области».
Заместитель министра Н.Зейналов особо выделил судебную психиатрию, являющуюся сложной областью и стоящую на пересечении медицинских и юридических наук: «Судебная психиатрия - это область, требующая профессионального подхода, как с научной, так и с практической точки зрения. Справедливая правовая оценка общества и ее роль в принятии решений неоценимы. Судебные психиатры работают с людьми, совершившими преступления в определенных случаях, и судья выносит приговор на основании мнения экспертов. Поэтому на них возложена большая юридическая и моральная ответственность». В заключение Н.Зейналов пожелал успехов работе конференции.
Выступив в качестве специального гостя, начальник Отдела наблюдения и специализации Учреждения судебной медицины Министерства юстиции Турецкой Республики, профессор Абдулла Йылдырым Ибрагимоглу поздравил коллектив кафедры с юбилеем. Он отметил, что этот замечательный юбилей способствовал развитию психиатрической науки не только в Азербайджане, но и на международном уровне.
Как яркий пример богатого столетнего опыта, заслуживает похвалы тот факт, что кафедра сотрудничает на мировом уровне, открыта для научных инноваций и интеграции международного опыта в преподавание и практику.
Начальник Главного управления судебно-психиатрических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, государственный медицинский судебный эксперт-психиатр, доцент кафедры судебной психиатрии и психологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Юрий Остянко выразил глубокую благодарность руководству АМУ и кафедры психиатрии за приглашение на торжественное мероприятие. Гость отметил, что дискуссии, проведенные в рамках конференции, будут полезны региональным экспертам и послужат толчком к развитию научно-медицинских связей между Азербайджаном и Беларусью.
Профессор кафедры психиатрии и наркологии имени Г.И.Зальцмана КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, президент Региональной общественной организации «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», доктор медицинских наук Сагат Алтынбеков передал приветствия участникам мероприятия. Он отметил, что представляемая им структура высоко ценит сотрудничество с АМУ, он также выразил уверенность в дальнейшем расширении этих связей.
Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ ПН им.В.П.Сербского» Минздрава России, руководитель базовой организации государств - участников СНГ в области психиатрии и наркологии, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Шпорт передала участникам мероприятия сердечные поздравления и выразила удовлетворение участием в юбилее. Она отметила, что конференция является важной платформой не только для азербайджанской медицины, но и для действующих в регионе экспертов. Светлана Шпорт отметила, что тесное сотрудничество Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского с кафедрой психиатрии АМУ является большим вкладом в медицинскую сферу обеих стран.
Затем состоялся показ фильма, посвященного юбилею кафедры психиатрии. Профессор кафедры психиатрии АМУ, президент Азербайджанской психиатрической ассоциации Надир Исмаилов подробно рассказал об известных ученых, руководивших кафедрой на протяжении 100 лет. Он отметил, что, хотя в 1927 году в Баку был создан Институт психиатрии, два года спустя этот научный центр был закрыт из-за нехватки кадров: «В тот период не было ни одного азербайджанского специалиста, имеющего ученую степень. Сегодня в Азербайджане 10 психиатров имеют степень «Доктор медицинских наук». На кафедре психиатрии Азербайджанского медицинского университета работают 6 профессоров. Это стало возможным благодаря 100-летней славной истории кафедры и самоотверженной научной деятельности ученых. Мы уверены, что эта конференция станет ценной платформой как для обмена научными идеями, так и налаживания нового сотрудничества». Профессор Н.Исмаилов поздравил всех сотрудников, выпускников и партнеров кафедры психиатрии и пожелал всем успехов.
После церемонии открытия международная конференция продолжила работу в формате параллельных сессий. На мероприятии состоялись презентации, связанные с организацией судебно-психиатрической экспертизы в Азербайджане, России, Казахстане и Беларуси. На конференции, которая продлится два дня, будут обсуждены вопросы определения уголовной ответственности при психических расстройствах, социальная защита этих лиц, интеграция служб психического здоровья в медицинскую санитарию, роль психиатрии в предотвращении военных преступлений и преступлений против человечности, судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским делам, психологические аспекты самоубийств, криминально-психологическая характеристика женщин, совершивших преступления, а также другие актуальные темы.