Международная конференция, посвященная 100-летию основания кафедры психиатрии АМУ

Сегодня в Азербайджанском медицинском университете начала работу международная конференция на тему «Актуальные проблемы судебной психиатрии», посвященная 100-летию основания кафедры психиатрии. В мероприятии, организованном Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, АМУ и Центром судебно-психиатрической экспертизы, принимают участие специалисты из России, Казахстана и Беларуси.

Открывая мероприятие, ректор Азербайджанского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Герай Герайбейли сказал, что в этом юбилейном году в Азербайджане отмечается путь развития сферы психического здоровья, самоотверженный труд ученых и большое значение, придаваемое науке и образованию. Он подчеркнул, что кафедра психиатрии стала не только центром научных исследований и академических знаний, но и школой, в которой обучаются тысячи врачей, психиатров и психологов: «Подготовка квалифицированных медицинских кадров в Азербайджане осуществляется с 1919 года – с момента основания Медицинского факультета Бакинского государственного университета. А в 1920 году ректор, известный невролог, профессор Сергей Николаевич Давиденков основал на Медицинском факультете кафедру психоневрологии. В 1925 году отделившаяся от кафедры психоневрологии кафедра психиатрии начала самостоятельную научно-педагогическую деятельность». Было отмечено, что после 1925 года в период руководства ректора, профессора Александра Перельмана на кафедре велась широкая научная и педагогическая деятельность. При кафедре были созданы научная библиотека и психологическая лаборатория, были начаты первые исследования в области клинической психологии. Создание в 1930 году Азербайджанского медицинского института открыло новые возможности для деятельности кафедры психиатрии. С 1939 года в течение 20 лет кафедру возглавлял профессор Дмитрий Сергеевич Озерецковский. Вслед за ним кафедру возглавил первый в Азербайджане доктор медицинских наук в области психиатрии, а также первый руководитель кафедры азербайджанского происхождения Ахмед Абасгулиев, а затем профессор Агабей Султанов. Далее руководитель кафедры, профессор Герай Герайбейли сказал, что заложенные в минувший период традиции продолжаются: «Одним из основных направлений деятельности кафедры является изучение взаимосвязи психического и физического здоровья. Впервые в Азербайджане были систематически изучены показатели физического здоровья лиц, страдающих психическими заболеваниями, а также психические расстройства при соматических заболеваниях. Одним из важнейших нововведений стал научный проект в области психического здоровья детей и подростков, который мы реализовали совместно с Чикагским университетом».

Профессор Герай Герайбейли отметил, что за последние 5 лет произошло два основных события, повлиявших на научную деятельность кафедры – пандемия COVID-19 и вторая Карабахская война во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана: «В результате проведения исследований в области психических расстройств, возникших в период пандемии, были разработаны клинические протоколы, программы помощи. А после вошедшей в историю нашего народа 44-дневной Карабахской войны семьям шехидов, ветеранам и жертвам террора была оказана поэтапная психологическая помощь. В целом, за последние 5 лет кафедра подготовила 116 научных статей, 3 учебника, 3 монографии, 4 учебно-методических пособия, 7 клинических протоколов. Результаты были применены в психиатрических учреждениях нашей страны, большинство результатов было включено в отчеты ВОЗ и представлено на 23 международных и 7 местных форумах. За эти годы наша кафедра подарила науке выдающихся ученых, реализовала множество международных проектов и является надежной опорой нашей страны в области психического здоровья». Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что достижения 100-летней кафедры будут сохранены и переданы будущим поколениям. Он пожелал успехов работе конференции.

Выступая с поздравительной речью, заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики Надир Зейналов рассказал о славной истории кафедры психиатрии, об успехах, достигнутых учеными, возглавлявшими ее в этот период. Он отметил, что созданная в 1920 году при Медицинском факультете Бакинского государственного университета кафедра психоневрологии спустя 5 лет разделилась на две самостоятельные структуры - кафедры психиатрии и неврологии. Тем самым была заложена основа развития психиатрической науки в нашей стране. «Психиатрия - чрезвычайно важная область, которая исследует глубины человеческой психики, уделяя особое внимание душевному здоровью человека. Не случайно наши студенты проявляют большой интерес к этой области». Заместитель министра Н.Зейналов особо выделил судебную психиатрию, являющуюся сложной областью и стоящую на пересечении медицинских и юридических наук: «Судебная психиатрия - это область, требующая профессионального подхода, как с научной, так и с практической точки зрения. Справедливая правовая оценка общества и ее роль в принятии решений неоценимы. Судебные психиатры работают с людьми, совершившими преступления в определенных случаях, и судья выносит приговор на основании мнения экспертов. Поэтому на них возложена большая юридическая и моральная ответственность». В заключение Н.Зейналов пожелал успехов работе конференции.

Выступив в качестве специального гостя, начальник Отдела наблюдения и специализации Учреждения судебной медицины Министерства юстиции Турецкой Республики, профессор Абдулла Йылдырым Ибрагимоглу поздравил коллектив кафедры с юбилеем. Он отметил, что этот замечательный юбилей способствовал развитию психиатрической науки не только в Азербайджане, но и на международном уровне. Как яркий пример богатого столетнего опыта, заслуживает похвалы тот факт, что кафедра сотрудничает на мировом уровне, открыта для научных инноваций и интеграции международного опыта в преподавание и практику. Начальник Главного управления судебно-психиатрических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, государственный медицинский судебный эксперт-психиатр, доцент кафедры судебной психиатрии и психологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Юрий Остянко выразил глубокую благодарность руководству АМУ и кафедры психиатрии за приглашение на торжественное мероприятие. Гость отметил, что дискуссии, проведенные в рамках конференции, будут полезны региональным экспертам и послужат толчком к развитию научно-медицинских связей между Азербайджаном и Беларусью.