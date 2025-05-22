США поставят Польше высокоточные авиабомбы

Госдепартамент США утвердил потенциальную сделку по продаже правительству Польши управляемых авиабомб малого калибра GBU-39/B и сопутствующих элементов программной и логистической поддержки на сумму примерно 180 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA). Согласно заявлению, DSCA выдало необходимую сертификацию и официально уведомило Конгресс о возможной поставке.

Помимо основного вооружения, заявка включает тренировочные боеприпасы и макеты GBU-39, отдельные компоненты и контейнеры, испытательное оборудование, программное обеспечение (в том числе засекреченное), техническую документацию, обучение персонала, а также услуги по логистической и технической поддержке, предоставляемые Соединенными Штатами.

«Предлагаемая продажа соответствует внешнеполитическим интересам и задачам национальной безопасности США, так как усиливает потенциал союзника по НАТО, играющего ключевую роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе», — подчеркивается в заявлении DSCA. Также отмечается, что поставка повысит способность Польши эффективно реагировать на текущие и будущие угрозы, усилив ее возможности по нанесению воздушных ударов по наземным целям, обеспечению защиты своей территории и выполнению обязательств в рамках НАТО. «Польша без труда интегрирует эти системы в состав своих вооруженных сил», — добавили в Агентстве.

30 апреля Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу Польше ракет средней дальности класса «воздух — воздух» AMRAAM на сумму $1,33 млрд. DSCA тогда сообщило, что польская армия уже располагает такими ракетами, однако правительство запросило дополнительные 400 единиц, 16 навигационно-прицельных секций и одну испытательную установку. Также в продажу было включено вспомогательное оборудование и разные элементы логистической и технической поддержки.