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Президент Azercell представила видение инклюзивной цифровой трансформации на форуме M360 Eurasia 2025

Тамилла Алиева, собкор
18:02 388

Форум GSMAM360 Eurasia 2025, организованный 21–22 мая в Ташкенте, объединил ведущих представителей телекоммуникационной и технологической отраслей для обсуждения будущего цифровой взаимосвязи в Евразии. Особое внимание было уделено вопросам государственной политики, инвестиций и партнёрства, необходимых для обеспечения инклюзивного цифрового развития в регионе.

Президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова выступила на открытии форума, присоединившись к ряду высокопоставленных спикеров, в числе которых министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, генеральный директор GSMA Вивек Бадринатх и заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас.

Зарина Зейналова отметила масштабный проект Azercell по расширению и модернизации телекоммуникационной сети

«Цифровая трансформация не знает границ. Для достижения этой общей цели необходимы единое видение, региональное сотрудничество и совместные усилия», — подчеркнула З. Зейналова. Глава Azercell также напомнила об успешном проведении двух предыдущих форумов M360 Eurasia в Баку под генеральным спонсорством Azercell, и призвала участников сохранить набранный темп и углубить сотрудничество.

Позднее, выступая на панельной сессии «Раскрытие цифрового потенциала Евразии», Зарина Зейналова отметила масштабный проект Azercell по расширению и модернизации телекоммуникационной сети, а также инициативу «Онлайн Азербайджан», реализуемую Aztelekom, как примеры эффективных инфраструктурных инвестиций, способствующих цифровой трансформации страны.

Отдельное внимание она уделила необходимости устойчивых вложений в инфраструктуру, развитие сетей нового поколения, искусственный интеллект и, прежде всего, человеческий капитал: «Наша цель — создать экосистему цифрового будущего, основанную на инновациях и талантах», — заявила Зарина Зейналова.

В ходе форума лидеры отрасли обсудили стратегическую важность межсекторального взаимодействия и внедрения передовых технологий для устойчивого развития региона, повышения качества государственных услуг и укрепления цифрового суверенитета.

Форум M360 Eurasia 2025 подтвердил ключевую роль региона в качестве цифрового моста между Азией и Европой.

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