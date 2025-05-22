Президент Azercell представила видение инклюзивной цифровой трансформации на форуме M360 Eurasia 2025

Форум GSMAM360 Eurasia 2025, организованный 21–22 мая в Ташкенте, объединил ведущих представителей телекоммуникационной и технологической отраслей для обсуждения будущего цифровой взаимосвязи в Евразии. Особое внимание было уделено вопросам государственной политики, инвестиций и партнёрства, необходимых для обеспечения инклюзивного цифрового развития в регионе. Президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова выступила на открытии форума, присоединившись к ряду высокопоставленных спикеров, в числе которых министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, генеральный директор GSMA Вивек Бадринатх и заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас.

«Цифровая трансформация не знает границ. Для достижения этой общей цели необходимы единое видение, региональное сотрудничество и совместные усилия», — подчеркнула З. Зейналова. Глава Azercell также напомнила об успешном проведении двух предыдущих форумов M360 Eurasia в Баку под генеральным спонсорством Azercell, и призвала участников сохранить набранный темп и углубить сотрудничество. Позднее, выступая на панельной сессии «Раскрытие цифрового потенциала Евразии», Зарина Зейналова отметила масштабный проект Azercell по расширению и модернизации телекоммуникационной сети, а также инициативу «Онлайн Азербайджан», реализуемую Aztelekom, как примеры эффективных инфраструктурных инвестиций, способствующих цифровой трансформации страны. Отдельное внимание она уделила необходимости устойчивых вложений в инфраструктуру, развитие сетей нового поколения, искусственный интеллект и, прежде всего, человеческий капитал: «Наша цель — создать экосистему цифрового будущего, основанную на инновациях и талантах», — заявила Зарина Зейналова.

