Париж и Эр-Рияд хотят переодеть боевиков ХАМАС в костюмы

Франция и Саудовская Аравия обсуждают совместную инициативу по разоружению палестинского радикального движения ХАМАС и преобразованию его в политическую структуру. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Париж и Эр-Рияд считают, что сохранение за ХАМАС политических функций может способствовать готовности движения к отказу от вооруженной борьбы. Вместе с тем, по информации источников, власти Израиля выступают против предоставления ХАМАС какой-либо роли в управлении сектором Газа после завершения военной операции в анклаве.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. 8 мая Армия обороны Израиля заявила, что вступила в решающую фазу операции «Колесницы Гидеона» по разгрому ХАМАС в Газе.