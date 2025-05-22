Захарова «восхищена» заявлениями Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения войны в Украине «приковывают к себе внимание» и «вызывают восхищение».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях.

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС, впервые за последние десять лет «на политическом ландшафте США появилась фигура, которая озвучила словосочетание «первопричина кризиса», чего ранее не делал даже никто из госсекретарей, хотя им «зарплату платят за то, чтобы они знали историю конфликта».

«Поэтому, конечно, его заявления вызывают внимание и уважение в той части, в которой они касаются необходимости завершить чудовищное кровопролитие, которое было начато, как он сам сказал, предыдущей администрацией, назвав вещи своими именами», - заявила Захарова.