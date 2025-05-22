Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR

Кабинет министров Азербайджана установил лимиты на ввоз в страну Госнефтекомпанией SOCAR до 1 июня 2025 года бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на текст постановления главы правительства Азербайджана Али Асадова. Согласно решению правительства, лимит на импорт бензина марки АИ-92 на период с 1 января по 1 июня 2025 года для SOCAR установлен в 83 тыс тонн, дизельного топлива - 18 тыс тонн, и данная мера нашла отражение в поправках в документах правительства о «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и ставках таможенных пошлин» от 17 ноября 2017 года и в документе о ставках акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана (от 19 января 2001 года).

За период с лета 2024 года до апреля 2025 года на НПЗ в Баку произошло 4 аварии, в результате Азербайджан с целью недопущения дефицита был вынужден импортировать бензин АИ-92 — самое используемое в стране автомобильное топливо. Пожар на единственном в стране НПЗ в начале марта 2025 года привел к 40-дневной приостановке работы завода и проведению ремонтных работ. Расследование инцидента было поручено СГБ Азербайджана, впоследствии обнародовавшей результаты разбирательства. 13 марта СГБ констатировала факт халатности бригады работников завода при подготовке к ремонту насосной системы установки по переработке нефти. Старший смены Садыг Гараев был привлечен к уголовной ответственности. Пожар вынудил Азербайджан в марте-апреле 2025 года импортировать 40 тысяч тонн АИ-92 (в основном, из РФ).