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Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR

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Ламия Исаева, собкор
18:17 930

Кабинет министров Азербайджана установил лимиты на ввоз в страну Госнефтекомпанией SOCAR до 1 июня 2025 года бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на текст постановления главы правительства Азербайджана Али Асадова.

Согласно решению правительства, лимит на импорт бензина марки АИ-92 на период с 1 января по 1 июня 2025 года для SOCAR установлен в 83 тыс тонн, дизельного топлива - 18 тыс тонн, и данная мера нашла отражение в поправках в документах правительства о «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и ставках таможенных пошлин» от 17 ноября 2017 года и в документе о ставках акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана (от 19 января 2001 года).

Что говорится в постановлении премьер-министра?

За период с лета 2024 года до апреля 2025 года на НПЗ в Баку произошло 4 аварии, в результате Азербайджан с целью недопущения дефицита был вынужден импортировать бензин АИ-92 — самое используемое в стране автомобильное топливо.

Пожар на единственном в стране НПЗ в начале марта 2025 года привел к 40-дневной приостановке работы завода и проведению ремонтных работ.

Расследование инцидента было поручено СГБ Азербайджана, впоследствии обнародовавшей результаты разбирательства. 13 марта СГБ констатировала факт халатности бригады работников завода при подготовке к ремонту насосной системы установки по переработке нефти. Старший смены Садыг Гараев был привлечен к уголовной ответственности.

Пожар вынудил Азербайджан в марте-апреле 2025 года импортировать 40 тысяч тонн АИ-92 (в основном, из РФ).

Азербайджанская нефтяная промышленность все еще не оправилась после пожара

Именно из-за этой ситуации, повлекшей незапланированные расходы правительства в первом полугодии на импорт топлива, Кабмин своим новым постановлением ввел лимит.

Вынужденная мера красноречиво свидетельствует о том, что несмотря на ремонтные работы на НПЗ имени Гейдара Алиева, предприятию все еще не удалось выйти на установленные показатели выпуска бензина АИ-92, а его импорт в Азербайджан продлится лишь до 1 июня (!).

«Для этих целей ставка акциза на импорт бензина марки АИ-92 и дизельного топлива установлена в размере 1 маната за тонну лишь до 1 июня, а с 1 июня ставка вернется к прежнему размеру - 200 манатов за тонну», — следует из постановления правительства.

В январе-апреле 2025 года в стране было произведено 424,4 тысячи тонн автобензина, что на 17% меньше аналогичного периода 2024 года и связано, в основном, с мартовским пожаром на НПЗ.

В стране в январе-апреле 2025 года было произведено 726,4 тыс тонн дизельного топлива, что на 8,2% меньше показателей прошлого года, и тоже связано с проблемами на установке по переработке нефти.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 1,255 млн тонн автомобильного бензина (на 15% меньше 2023 года). Выпуск дизельного топлива в 2024 году составил 2,06 млн тонн (снижение на 13%).

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