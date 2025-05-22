Самолет бизнес-класса упал на жилые дома

О пострадавших пока ничего не известно, как и о том, кто находился на борту. Самолет этой модели способен перевозить от шести до восьми человек. Он часто используется как бизнес-джет с двумя пилотами и несколькими пассажирами, пишет BBC.

Самолет бизнес-класса модели Cessna 550 упал на жилой район Сан-Диего, сообщает BBC со ссылкой на Федеральную авиационную администрацию США.

Погода в районе крушения утром по местному времени была туманная. Самолет упал в районе Мерфи-Кэнион в Сан-Диего. Известно, что на земле загорелись 15 домов.

Власти эвакуировали жителей нескольких кварталов. Как заявил на пресс-конференции заместитель начальника местной пожарной команды, «там все в реактивном топливе». Также, по его словам, несколько жилых домов пострадали непосредственно от удара упавшего самолета.