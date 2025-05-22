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Lion Centre и Главное таможенное управление Баку оказались в центре скандала

18:33 428

ООО Lion Centre и Главное таможенное управление Баку стали фигурантами нового витка конфликта. Как сообщает Musavat, об этом заявил директор компании Рамиль Асланов, обвинивший руководство таможенного органа в преднамеренном создании препятствий для его бизнеса. 

По словам Р. Асланова, начальник Главного таможенного управления Баку Эльмир Рамазанов «целенаправленно мешает предпринимательской деятельности ООО Lion Centre». В заявлении предпринимателя говорится, что в данный момент задерживается выпуск товаров, оформленных по следующим таможенным декларациям:

- №01251000204009, инвойс №OKS2025000000062 от 24.04.2025;

- №01251000197015, инвойс №PL658 от 10.02.2025.

Р. Асланов утверждает, что в отношении его компании предпринимаются «несправедливые меры, направленные на её банкротство». «Очевидно, что Главное таможенное управление Баку целенаправленно создает искусственные препятствия против меня и деятельности ООО Lion Centre посредством клеветы и наговоров», - утверждает предприниматель.

Асланов также обвиняет сотрудников Оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета и начальника Главного таможенного управления Баку Эльмира Рамазанова в «скоординированной кампании давления», в рамках которой, несмотря на значительное истечение сроков, импортированные товары продолжают специально удерживаться на таможенном складе.

«Продукция неоднократно подвергалась пересчету. Используются надуманные цены, меня вынуждают оплачивать дополнительные суммы. Более того, намеренно затягивая процесс, они пытаются повредить мою деловую репутацию - путем порчи товара и искажения условий реализации», - утверждает предприниматель.

Конфликт между Lion Centre и Государственным таможенным комитетом продолжается уже достаточно долго. Несколько дней назад ГТК распространил официальное заявление по этому вопросу.

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