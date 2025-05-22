Lion Centre и Главное таможенное управление Баку оказались в центре скандала

ООО Lion Centre и Главное таможенное управление Баку стали фигурантами нового витка конфликта. Как сообщает Musavat, об этом заявил директор компании Рамиль Асланов, обвинивший руководство таможенного органа в преднамеренном создании препятствий для его бизнеса.

По словам Р. Асланова, начальник Главного таможенного управления Баку Эльмир Рамазанов «целенаправленно мешает предпринимательской деятельности ООО Lion Centre». В заявлении предпринимателя говорится, что в данный момент задерживается выпуск товаров, оформленных по следующим таможенным декларациям:

- №01251000204009, инвойс №OKS2025000000062 от 24.04.2025;

- №01251000197015, инвойс №PL658 от 10.02.2025.

Р. Асланов утверждает, что в отношении его компании предпринимаются «несправедливые меры, направленные на её банкротство». «Очевидно, что Главное таможенное управление Баку целенаправленно создает искусственные препятствия против меня и деятельности ООО Lion Centre посредством клеветы и наговоров», - утверждает предприниматель.

Асланов также обвиняет сотрудников Оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета и начальника Главного таможенного управления Баку Эльмира Рамазанова в «скоординированной кампании давления», в рамках которой, несмотря на значительное истечение сроков, импортированные товары продолжают специально удерживаться на таможенном складе.