Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной

О подготовке России к масштабной эскалации в Харьковской и Сумской областях в апреле говорил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он заявлял, что российская армия начала активное наступление в Сумской и Харьковской областях. «Мы наблюдаем почти двукратное увеличение количества наступательных действий противника на всех основных направлениях. …Останавливаться на достигнутом, судя по всему, они не собираются», — отметил Сырский.

По его словам, стратегические цели Москвы неизменны — это полный контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, а также создание «буферной зоны» на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей. При этом численность российской группировки, по данным украинского командования, с начала полномасштабной войны выросла в пять раз и в апреле 2025 года превышала 620 тысяч человек.

Об аналогичных планах говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В конце марта он заявлял, что, согласно разведданным, Россия готовится к наступлению сразу в трех направлениях — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. По его словам, Москва использует переговорный процесс исключительно для затягивания времени и попыток ослабить международную поддержку Киева.