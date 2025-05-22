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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной

новость дополнена
18:59 2976

Российские военные «работают над созданием буферной зоны безопасности» вдоль границы с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — заявил Путин.

По словам президента РФ, от обстрелов, беспилотников, диверсантов страдают Белгородская, Брянская и Курская области.

О подготовке России к масштабной эскалации в Харьковской и Сумской областях в апреле говорил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он заявлял, что российская армия начала активное наступление в Сумской и Харьковской областях. «Мы наблюдаем почти двукратное увеличение количества наступательных действий противника на всех основных направлениях. …Останавливаться на достигнутом, судя по всему, они не собираются», — отметил Сырский.

По его словам, стратегические цели Москвы неизменны — это полный контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, а также создание «буферной зоны» на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей. При этом численность российской группировки, по данным украинского командования, с начала полномасштабной войны выросла в пять раз и в апреле 2025 года превышала 620 тысяч человек.

Об аналогичных планах говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В конце марта он заявлял, что, согласно разведданным, Россия готовится к наступлению сразу в трех направлениях — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. По его словам, Москва использует переговорный процесс исключительно для затягивания времени и попыток ослабить международную поддержку Киева.

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