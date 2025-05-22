Эрдоган: Запад не прошел «испытания Газой»

Ситуация в секторе Газа стала не только гуманитарным кризисом, но и проверкой искренности международной системы.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Венгрии.

Глава турецкого государства выразил сожаление, что «западные структуры не выдержали испытания Газой». «История рассудит тех, кто не прошел испытание Газой. Своим молчанием… они свели на нет все свои заявления о правах человека и международном праве. Разве можно молчать в мире, где дети гибнут от пуль, бомб, а теперь еще и от голода?» - заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия для оказания продовольственной помощи жителям Газы. По его словам, для Турции приоритетом является скорейшее изменение ситуации в Газе и Палестине в целом в лучшую сторону.