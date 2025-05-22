USD 1.7000
EUR 1.9260
RUB 2.1283
Подписаться на уведомления
Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Длительные сроки сторонникам шариатского государства

приговор суда
Инара Рафикгызы
19:27 1430

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу членов группировки, планировавшей создать «государство «Карима»: Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзана Гарашева и Анара Исаева.

Как стало известро haqqin.az, на заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой был зачитан приговор обвиняемым.

Решением суда, Ариф Джумшудов и Анар Исаев приговорены к 17 годам тюремного заключения, Хагани Мамедов, Санан Мамедов, Игбал Ахундов и Тарзан Гарашев - к восьми годам лишения свободы каждый.

Указанные лица были задержаны в апреле 2023 года в ходе совместной операции Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город о развитии ситуации
20:41 1522
Новые сенсации о разгроме русских шпионов
Новые сенсации о разгроме русских шпионов продолжение главной темы, все еще актуально
17:14 4349
Помощник Алиева в штаб-квартире НАТО
Помощник Алиева в штаб-квартире НАТО
21:07 531
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR главное на этот час
18:17 3634
Евросуд вынес еще два решения в пользу правительства Азербайджана
Евросуд вынес еще два решения в пользу правительства Азербайджана все еще актуально
16:25 4631
Фарид Гаибов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
Фарид Гаибов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже ФОТО
20:44 425
Длительные сроки сторонникам шариатского государства
Длительные сроки сторонникам шариатского государства приговор суда
19:27 1431
Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной
Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной новость дополнена
18:59 2977
Нефть все дешевеет
Нефть все дешевеет обновлено 18:53
18:53 3051
Экстренный визит премьера Пакистана в Азербайджан, Иран и Турцию
Экстренный визит премьера Пакистана в Азербайджан, Иран и Турцию
18:41 2679
Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но...
Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но... все еще актуально
14:56 3694

ЭТО ВАЖНО

Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город о развитии ситуации
20:41 1522
Новые сенсации о разгроме русских шпионов
Новые сенсации о разгроме русских шпионов продолжение главной темы, все еще актуально
17:14 4349
Помощник Алиева в штаб-квартире НАТО
Помощник Алиева в штаб-квартире НАТО
21:07 531
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR главное на этот час
18:17 3634
Евросуд вынес еще два решения в пользу правительства Азербайджана
Евросуд вынес еще два решения в пользу правительства Азербайджана все еще актуально
16:25 4631
Фарид Гаибов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
Фарид Гаибов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже ФОТО
20:44 425
Длительные сроки сторонникам шариатского государства
Длительные сроки сторонникам шариатского государства приговор суда
19:27 1431
Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной
Путин объявил: Россия создает «буферную зону безопасности» на границе с Украиной новость дополнена
18:59 2977
Нефть все дешевеет
Нефть все дешевеет обновлено 18:53
18:53 3051
Экстренный визит премьера Пакистана в Азербайджан, Иран и Турцию
Экстренный визит премьера Пакистана в Азербайджан, Иран и Турцию
18:41 2679
Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но...
Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но... все еще актуально
14:56 3694
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться