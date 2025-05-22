Длительные сроки сторонникам шариатского государства

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу членов группировки, планировавшей создать «государство «Карима»: Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзана Гарашева и Анара Исаева.

Как стало известро haqqin.az, на заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой был зачитан приговор обвиняемым.

Решением суда, Ариф Джумшудов и Анар Исаев приговорены к 17 годам тюремного заключения, Хагани Мамедов, Санан Мамедов, Игбал Ахундов и Тарзан Гарашев - к восьми годам лишения свободы каждый.

Указанные лица были задержаны в апреле 2023 года в ходе совместной операции Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.