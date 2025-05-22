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Масштабная атака на Россию

Спецпосланник Трампа будет говорить с иранцами

19:46 400

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 23 мая отправится в Рим, где пройдут переговоры с Ираном. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника, к Уиткоффу также присоединится директор отдела планирования политики Госдепартамента США Майкл Антон.

Уиткофф заявил, что контакты будут как прямые, так и непрямые.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал его «сложным, но полезным для понимания друг друга». Сообщалось, что Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену санкций.

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