Российские библиотеки закупают книги Трампа

Государственные библиотеки в нескольких регионах России стали заказывать книги президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на данные портала госзакупок.

Среди приобретений — как наиболее известная «Искусство сделки», так и менее популярные «Думай как чемпион» и «Чужой среди своих». Библиотеки Магнитогорска приобрели книгу «Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе», в Челябинске заинтересовались изданием «Портрет противоречивого лидера», в Саянске (Иркутская область) хотят добавить в фонд библиотеки «Чужой среди своих». В Байконуре планируют закупить «Искусство сделки». Похожие заявки также поданы библиотеками в Новом Уренгое, Намском улусе Якутии и городе Бежецке Тверской области.

Представители библиотек объясняют свои действия ростом интереса к Дональду Трампу после его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. «Периодически у нас спрашивают что-нибудь про Трампа. Вот мы и решили купить хотя бы один экземпляр его книги на всякий случай», — приводит «МК» слова одного из сотрудников.