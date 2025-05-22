Арестовали одного из лидеров оппозиции Грузии

В Грузии один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе арестован в зале суда.

По сообщению грузинских СМИ, Джапаридзе помещен под стражу за неуплату залога в размере 20 000 лари, за неявку в парламентскую следственную комиссию. Указанное решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангирадзе, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Джапаридзе не явился на заседание парламентской комиссии, после чего его вызвали для дачи показаний к мировому судье и предъявили официальное обвинение. Тбилисский городской суд избрал Джапаридзе мерой пресечения в виде залога в размере 20 000 лари. Расследование в отношении грузинского оппозиционера ведется по статье 349 УК Грузии — «невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Заседание суда проходило на фоне акции в поддержку Джапаридзе. На акции протеста у тбилисского городского суда задержаны три человека за административные нарушения, сообщает грузинский Первый канал. МВД Грузии пока не делало официального заявления.