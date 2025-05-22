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Фермер «копнул землю» и нашел на своем участке 150 тонн золота

20:36 1443

Французский фермер Мишель Дюпон нашел на своем участке золотые самородки, пишет британская Mirror.

По приблизительным подсчетам, на его землях около 150 т золота. Находка оценивается в £3 млрд (в €4 млрд).

«Я просто проводил плановую проверку своего участка. И тут я увидел странное сияние в земле. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руках», — сказал фермер.

Власти Франции оперативно вмешались в ситуацию и изъяли у фермера найденное золото. По закону оно должно перейти в пользу государства. Если Дюпон захочет провести раскопки на своем участке, ему придется получить разрешение властей.

По словам Дюпона, из-за находки появились желающие купить земли поблизости с его фермой — другие люди тоже надеются найти золото.

Мнение местных жителей из-за самородков разделились. Некоторые из них опасаются за экологию, если поблизости начнется массовая добыча драгметалла. Есть и те, кто положительно оценивает такую ситуацию, в данном случае могли бы появиться новые рабочие места.

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