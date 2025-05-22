Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

В рамках новой летней наступательной кампании, разгорающейся с каждым днем, армия Путина прорвала линию фронта на севере Донецкой области, в районе стратегически важного города Константиновка. Российские военные блогеры и эксперты называют это «стратегическим прорывом», хотя в самой Украине такую оценку считают завышенной. Тем не менее, факт прорыва подтверждается: российские силы продвинулись на 8–9 километров, образовав «клин» в обороне украинской армии. Украинские эксперты называют произошедшее «тактическим прорывом» и подтверждают, что основной целью летнего наступления российской армии в этом году, вероятно, станет именно Константиновка. Прорыв оборонительной линии ВСУ в районе Константиновки произошел за несколько дней до стамбульских переговоров. Это случилось к юго-западу от города, вблизи шоссе, ведущего в Покровск.

Долгое время россияне не могли закрепиться вблизи этой дороги — украинские военные успешно контратаковали и выбивали оккупантов с позиций. Однако в начале мая российским войскам удалось перерезать трассу и захватить ряд населенных пунктов как к югу от нее, так и к северу. Речь идет о таких селах, как Тарасовка, Малиновка, Новая Полтавка, Александрополь и Новооленевка. Более того, российская армия настойчиво пытается прорваться севернее и полностью отрезать Константиновку от логистических путей, ведущих с западного направления. Ситуация осложняется тем, что одновременно российские войска атакуют в противоположном направлении - Мирноградско-Покровской агломерации. Это мешает украинскому Генштабу сосредоточить дополнительные силы на одном участке, вынуждая распределять войска на несколько направлений. Тем не менее, украинское командование считает, что первоочередной задачей Кремля остается захват именно Константиновки.

Украинский военный аналитик группы «Информационное сопротивление», полковник запаса ВСУ Константин Машовец называет успех российской армии на этом участке фронта «прорывом на тактическую глубину». Наступление на Константиновку, указывает он, ведут сразу две общевойсковые армии РФ: 8-я и 51-я. Прорыв на левом фланге удалось осуществить подразделениям 8-й армии, которые сюда перебросили весной. Они смогли вклиниться в оборонительные порядки ВСУ почти на 9 километров вглубь и продолжают расширять этот «клин». «Тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности, благодаря этому, постоянно пополнять передовые части и подразделения, которые несут значительные потери, личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий», — отмечает Машовец. Нынешнее наступление россиян соответствует традиционной тактике Кремля — вместо прямых атак на крупные населенные пункты, которые не приносят успеха, они систематически обстреливают города, разрушая их, а затем с помощью фланговых наступлений перерезают логистические маршруты, создав условия для окружения. Константиновка входит в состав крупной агломерации, включающей также Славянск, Краматорск и Дружковку. Этот промышленный и административный центр подконтрольной Украине части Донбасса стал целью российского наступления еще в первые месяцы вторжения. Тогда войска пытались выйти туда с севера — через Лиман и Изюм, но эти планы сорвало успешное контрнаступление Украины осенью 2022 года. Как пишет украинская служба BBC, сейчас россияне медленно, с боями, продвигаются к агломерации с юга, запада и востока.

Сводки Генштаба ВСУ за последние недели показывают, что именно на стыке Покровского, Торецкого и Краматорского направлений происходит наибольшее число боестолкновений. К концу мая российская армия почти достигла последнего крупного естественного рубежа — водохранилища Клебан-Бык. В нескольких километрах от него уже начинаются окрестности Константиновки, и вполне возможно, что захват именно этого города станет главной целью летней кампании Кремля. В настоящее время от 20 до 30 процентов жилого фонда города уже разрушено, однако в Константиновке все еще остаются до 9 тысяч гражданского населения (до войны здесь проживало около 70 тысяч человек). В 2023–2024 годах город считался относительно тыловым — фронт находился в 30–40 километрах. Это позволяло использовать его как базу для размещения техники и логистики группировок ВСУ, участвовавших в боях на Бахмутском и Торецком направлениях. Однако весной прошлого года российские войска начали наступление из района Бахмута в направлении Часова Яра — ключевой высоты и последнего оборонительного рубежа на восточном фланге Константиновки. Несмотря на то, что россиянам не удалось быстро взять город, они постепенно прорывают украинскую оборону и уже достигли западных окраин Часова Яра. До застройки Константиновки отсюда остается около 10 километров. В июне прошлого года армия РФ начала наступление на южном фланге, атаковав Торецк. Несмотря на заявления Минобороны России о полном контроле над городом, в его окрестностях все еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ. Это существенно замедляет продвижение российских сил, которые теперь пытаются найти уязвимые места на флангах Торецка, в районах сел Щербиновка и Дилиевка. Отсюда до Константиновки — около 12–13 километров. Тем не менее, прорыв фронта и продвижение на глубину 9 километров, а также атаки на Константиновку с трех направлений пока еще не означают, что город падет в ближайшее время. Опыт войны, продолжающейся уже четвертый год, показывает, что между началом наступления на города, сопоставимые по размеру с Константиновкой, и их захватом проходят месяцы. А в ряде случаев, даже практически полностью разрушив такие города, российским войскам приходится вести бои за их полный захват в течение года. Например, наступление на город Покровск в Донецкой области, начавшееся в конце лета прошлого года, до сих пор не завершилось его захватом. ВСУ удалось относительно стабилизировать ситуацию в этом районе. Аналогично, захват Часова Яра россияне не могут завершить уже более года.