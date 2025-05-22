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Масштабная атака на Россию

Киев предложил Европе напрямую финансировать ВСУ

20:46 525

Украина предложила Европе новый формат поддержки ВСУ. Прямое финансирование позволит сделать помощь более эффективной и быстрой. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он сообщил, что на встречах финансового блока G7 в Канаде состоялись насыщенные переговоры с министрами финансов нескольких стран-партнеров, руководством МВФ.

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами, - пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год», - сообщил Марченко.

По данным министра, сейчас продолжается диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы. Марченко пояснил, что Украина предлагает: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил; интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы.

«Расходы на обеспечение ВСУ для безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО», - отметил министр.

По его словам, поддержка Украины - это инвестиция в стабильность Европы, а усиление обороноспособности - не политический выбор, а насущная необходимость.

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