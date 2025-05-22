А Турция громит шпионскую сеть Китая

В свете провала российской шпионской сети в Латинской Америки, в Турции проходит громкая спецоперация по разоблачению китайских «кротов». Национальная разведывательная организация Турции (MİT) раскрыла семерых членов китайской разведывательной сети, которые использовали оборудование, установленное на базах фальшивых сотовых станций, чтобы незаконно прослушивать представителей уйгурской диаспоры и турецких госслужащих. По данным MIT, задержания были произведены в начале мая в момент совершения агентами противоправных действий. Операция, проведённая в Стамбуле, охватила также Измир, Манису, Балыкесир и Бурсу. Техническая разведка установила, что агенты из Китая ввозили шпионское оборудование в Турцию по частям, скрывая его истинное назначение. Устройства типа IMSI-catcher, устанавливаемые в автомобилях, имитировали работу сотовых вышек и позволяли перехватывать данные с мобильных телефонов, включая записи разговоров, метаданные и местоположение.

Собранная информация о координатах, контактах и коммуникациях целевых лиц передавалась в Китай — человеку, известному под кодовым именем «Большой Босс». Эксперты в Анкаре подчеркивают, что данный случай заметно отличается от предыдущих операций против агентов израильского «Моссада» или иранской разведки. Если раньше шпионы использовали методы частного слежения, включая вербовку местных исполнителей, установку GPS-маячков и визуальное наблюдение, то китайская сеть задействовала высокотехнологичные средства, применяемые, как правило, исключительно государственными структурами и только по решению суда. Что лишь подчеркивает уровень профессионализма и дерзости операций, в которых китайские агенты в отличие от традиционного «человеческого ресурса», опирались на средства технического взлома. По оперативным данным, специально подготовленные курьеры доставляли компоненты фальшивых базовых станций в Турцию с определенными интервалами, чтобы избежать подозрений. Один перевозил антенну, другой — аккумулятор, и так далее. Таким образом, всего четыре курьера обеспечили поставку полного комплекта оборудования.

Первым этапом операции MIT стало задержание курьеров. Один из них уверял, что вёз оборудование для съёмок рекламного ролика. Однако при обыске транспортных средств была обнаружена полностью собранная фальшивая базовая станция, готовая к использованию. Официальные источники в Анкаре утверждают, что сеть въехала в Турцию в марте 2025 года, но, согласно альтернативной информации, китайская разведсеть действовала не менее пяти лет. Руководитель шпионской группы, известный по инициалам Z.L., прибыл в страну именно с целью развёртывания разведывательной инфраструктуры и создал несколько фиктивных логистических и внешнеэкономических компаний, параллельно освоив турецкий язык и организовав целую операционную сеть. По данным MİT, агент Z.L. получил профессиональную разведподготовку. Остальные участники сети выполняли технические функции. Например, гражданин Китая Z.Y.B., имеющий лишь базовое образование, занимался транспортировкой станции, её установкой вблизи объекта наблюдения и дистанционным управлением.

Финансирование операции велось через счета компаний, созданных китайской стороной, что обеспечивало финансовую автономность и прикрытие для их деятельности. Как известно, Турция — одно из главных убежищ для уйгурской диаспоры, представители которой бегут от преследований и разрушения исламской идентичности в Синьцзяне. Не случайно международные правозащитные организации обвиняют Китай в проведении политики геноцида. С 2014 года из КНР поступают сведения о массовом заключении уйгуров в лагеря. И несмотря на то, что Пекин традиционно отрицает эти обвинения, турецко-китайские отношения неоднократно обострялись на фоне именно этого вопроса. В 2017 и 2019 годах Анкара прямо обвиняла Пекин в насильственной ассимиляции уйгуров. Правда, в прошлом году, после трёхдневного визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Урумчи и Кашгар, было отмечено кратковременное потепление. Тем не менее, аналитики предсказывают новый виток напряжённости. Предполагается также, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и начало экономического давления США на Китай окажут влияние на политику Турции — одного из ключевых региональных союзников Вашингтона. Некоторые эксперты предполагают, что США будут поддерживать Анкару в противостоянии с Китаем на Ближнем Востоке и в Африке, рассматривая её как важную платформу для торговли и логистики.