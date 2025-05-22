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В Совете нацбезопасности Турции обсудили мир между Азербайджаном и Арменией

21:17 189

На заседании Совета национальной безопасности Турции, которое состоялось в четверг, 22 мая под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

В итоговом заявлении заседания говорится, что Турция довольна достижением соглашения между Азербайджаном и Арменией по проекту мирного договора.

На заседании было отмечено, что «наши ожидания подтверждены тем, что в нашем регионе будут обеспечены необходимые условия для установления окончательного мира, который принесет результаты в интересах всех участников».

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