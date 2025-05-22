У Трампа был разговор с Нетаньяху

Как сообщила канцелярия израильского премьера, президент США «выразил глубокую скорбь в связи с шокирующим убийством в Вашингтоне двух сотрудников посольства Израиля».

«Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация предпринимают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах», цитируют заявление канцелярии израильские СМИ.

В сообщении канцелярии также сказано: «Два лидера обсудили войну в секторе Газа, и президент Трамп поддержал заявленные премьер-министром Нетаньяху цели — освобождение всех наших заложников, ликвидацию ХАМАС и продвижение плана Трампа» по преобразованию палестинского анклава.

Согласно тексту пресс-службы премьер-министра Израиля, Трамп заверил Нетаньяху, что нельзя допустить создания Ираном ядерного оружия.