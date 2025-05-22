Дело об убийстве экс-советника Януковича засекретили

Убийство произошло утром 21 мая возле здания школы в пригороде испанской столицы Посуэло-де-Аларкон, куда Портнов привез детей. В мужчину выстрелили не менее девяти раз, при этом точное число пулевых ранений пока неизвестно. Он скончался на месте.

По информации агентства, полиция разыскивает трех человек, причастных к убийству бывшего украинского политика, один из них — киллер.

Сейчас следователи изучают камеры видеонаблюдения на пришкольной территории, ведут судмедэкспертизы и экспертизы по баллистике.

В 2010 году Портнов был назначен заместителем главы администрации президента Украины и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, был депутатом Верховной Рады, первым замглавы администрации. После 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, Портнов покинул Украину и занялся частной адвокатской практикой. В 2019-м вернулся на родину, после вторжения РФ в Украину в 2022 году снова уехал.