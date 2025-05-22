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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Чуда не будет: Залужный сделал жесткое заявление

22 мая 2025, 22:15 2980

Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года. У России есть ресурсы продолжать войну, заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий», - цитирует РБК-Украина Залужного.

По его словам, способность России вести войну будет зависеть от наличия у нее прежде всего ресурсов для ведения войны. Бывший главком Украины отметил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение.

Залужный считает, что Украина может победить в войне только через полное разрушение самой способности России вести эту войну: «Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать», - сказал Залужный.

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