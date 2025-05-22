Финляндия готовится отразить удар российской армии

На фоне роста военной активности Российской Федерации, зафиксированного вдоль более чем 1300-километровой границы с Финляндией, в Хельсинки заявляют о расширении программы по созданию и модернизации оборонительных сооружений. Согласно заявлению генерал-майора Сами Нурми, начальника стратегического управления Сил обороны Финляндии, государство, являющееся полноправным членом НАТО, рассматривает текущую ситуацию, как требующую «готовности к наихудшему сценарию». Спутниковые снимки, опубликованные газетами The New York Times и Wall Street Journal, свидетельствуют о систематическом наращивании российских военных объектов вблизи финской границы. В частности, в районе Каменка (Ленинградская область), расположенном всего в 60 километрах от финской территории, с февраля 2025 года было размещено более 130 армейских палаток. Учитывая плотность застройки, район способен принять до двух батальонов личного состава численностью свыше двух тысяч военнослужащих.

В Петрозаводске, на расстоянии около 160 километров от границы с Финляндией, завершается строительство трёх капитальных хранилищ бронетехники, каждое из которых может вместить более 50 единиц. Согласно данным финской военной разведки, в Петрозаводске планируется развертывание нового армейского штаба, призванного координировать действия крупной группировки войск, численность которой может достичь нескольких десятков тысяч человек. Особую озабоченность Хельсинки вызывает восстановление вертолётной базы Североморск-2, расположенной за Полярным кругом. Этот объект был выведен из эксплуатации в 1998 году, однако сегодня его инфраструктура активно реконструируется с целью размещения армейской авиации и обеспечения действий в Арктике. Также зафиксировано усиление состава и материального обеспечения одного из полков беспилотной авиации, дислоцированного вблизи финской границы. «Мы наблюдаем системное наращивание у наших рубежей военной инфраструктуры, а также подготовительные мероприятия, позволяющие после завершения конфликта в Украине оперативно развернуть боеспособные формирования», - подчеркнул генерал-майор Нурми. По его словам, действия Москвы свидетельствуют о потенциальной передислокации к северо-западному оперативному направлению значительных сил, в том числе мотострелковых и бронетанковых соединений.

Финские власти, осознавая новую стратегическую реальность, активизировали комплекс оборонных мероприятий. Среди них расширение программ территориальной обороны, увеличение числа учебных сборов, а также запуск курсов подготовки к чрезвычайным ситуациям, которые ежедневно посещают сотни граждан. Напомним, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс в апреле 2023 года. А уже через год к ней присоединилась доселе нейтральная Швеция, что вызвало резкую реакцию Кремля. В ответ на расширение НАТО в Северной Европе российские официальные лица заявили о намерении принять симметричные «военно-технические и политические меры». Военные аналитики указывают, что несмотря на несопоставимость российской активности у финских границ с масштабами концентрации войск РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года, она, тем не менее, представляет собой начальные этапы стратегического развёртывания. В перспективе российское военное присутствие в этом районе может быть усилено в рамках концепции зонального доминирования в Арктическом и северо-западном операционных направлениях. Эд Арнольд, эксперт Королевского института оборонных исследований Великобритании, заявил, что в случае военного конфликта в Балтийском регионе между НАТО и Россией, Финляндия, вероятнее всего, примет активное участие в контрнаступательных действиях. В частности, Арнольд допускает возможность наступления финских войск на Мурманский полуостров с тем, чтобы нейтрализовать Северный флот РФ и перерезать логистические артерии между Санкт-Петербургом и Кольским полуостровом.

В ответ на возрастающую угрозу правительство Финляндии заявило о намерении увеличить оборонные расходы до 3 процентов ВВП. Наряду с этим планируется продление предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет, что позволит финнам к 2031 году сформировать мобилизационный ресурс численностью до 1 миллиона человек. В апреле 2025 года премьер-министр Петтери Орпо объявил о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Этот шаг стал продолжением аналогичных решений Польши, Латвии, Литвы и Эстонии и был мотивирован необходимостью укрепить оборону границ на фоне агрессивной политики России. Согласно данным Министерства обороны, Финляндия обладает одним из крупнейших в Европе арсеналов артиллерийских систем — свыше 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, включая самоходные установки K9 Thunder и РСЗО M270 MLRS. Кроме того, на вооружении финских ВВС находятся американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, что существенно усиливает возможности ударной авиации в зоне северного фланга НАТО.