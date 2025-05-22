Два способа завершить сделку с Ираном

Левитт указала, что ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне: «Но они также говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, продвигается в верном направлении».

«И как сказал мне президент, и как он сказал всем вам, эта сделка с Ираном может завершиться двумя способами. Она может окончиться очень позитивным дипломатическим решением, а может привести к крайне негативной ситуации для Ирана. Именно поэтому эти переговоры состоятся в конце текущей недели», - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в правящих кругах США сообщил, что Израиль готовит удар по ядерной инфраструктуре Ирана. По словам собеседника телеканала, вероятность такой атаки существенно возросла в последние месяцы. Не исключается, что еврейское государство попытается продемонстрировать силу, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с Вашингтоном или сорвать процесс нормализации.

Пятый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Риме 23 мая.