Новый этап «войны» Трампа с Гарвардом

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам. Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. Только учебные заведения, сертифицированные для приема студентов и участников программ обмена (SEVP), могут выдавать необходимые для получения визы документы, сообщает BBC.

Теперь Гарвард не сможет принимать на обучение иностранных студентов. Иностранцы, которые уже учатся в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет, иначе они потеряют право на пребывание в стране. По данным университета, в прошлом учебном году в Гарварде обучались порядка 7000 иностранных студентов — это 27,2% от общего числа учащихся.

«Администрация считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая», — сказала Ноэм, отметив, что для университетов «это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов» и получать выгоду от более высокой платы за обучение.

Гарвард в своем заявлении назвал этот шаг администрации Трампа незаконным. «Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают Университет и эту страну», — говорится в заявлении Гарварда.

«Эта акция возмездия угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывает академическую и исследовательскую миссию Гарварда», — подчеркивается в заявлении университета.

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников». В частности, от университета требовали разработать систему, которая позволит предотвратить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям и институтам. А также — провести аудит программ, которые были замечены в антисемитизме и других формах ненависти.

Университет отказался выполнить эти требования, после чего последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов. Университет подал в суд на администрацию, требуя восстановить финансирование.