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Новый этап «войны» Трампа с Гарвардом

22 мая 2025, 23:34 360

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам. Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. Только учебные заведения, сертифицированные для приема студентов и участников программ обмена (SEVP), могут выдавать необходимые для получения визы документы, сообщает BBC.

Теперь Гарвард не сможет принимать на обучение иностранных студентов. Иностранцы, которые уже учатся в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет, иначе они потеряют право на пребывание в стране. По данным университета, в прошлом учебном году в Гарварде обучались порядка 7000 иностранных студентов — это 27,2% от общего числа учащихся.

«Администрация считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая», — сказала Ноэм, отметив, что для университетов «это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов» и получать выгоду от более высокой платы за обучение.

Гарвард в своем заявлении назвал этот шаг администрации Трампа незаконным. «Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают Университет и эту страну», — говорится в заявлении Гарварда.

«Эта акция возмездия угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывает академическую и исследовательскую миссию Гарварда», — подчеркивается в заявлении университета.

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников». В частности, от университета требовали разработать систему, которая позволит предотвратить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям и институтам. А также — провести аудит программ, которые были замечены в антисемитизме и других формах ненависти.

Университет отказался выполнить эти требования, после чего последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов. Университет подал в суд на администрацию, требуя восстановить финансирование.

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