Суровый приговор агстафинскому «рабовладельцу»

В апреле 2022 года Этибар Алиев привез Яшара Алиева на территорию принадлежащей ему фермы во дворе своего дома в поселке Салаоглы Агстафинского района. После этого он забрал у него военный билет, удостоверение личности, удостоверение участника войны и пенсионную карту. Яшара Алиева поселили в полуразрушенной, абсолютно непригодной для жизни постройке.

Фермер обязал «заложника» ежедневно ухаживать за мелким рогатым скотом и запретил общение с посторонними и покидать ферму. В случае непослушания он угрожал передать Яшара Алиева правоохранительным органам, утверждая, что добьется его ареста. Помимо этого, несчастного мужчину избивали и морили голодом.

Освободили Яшара Алиева сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел на основании полученной информации. Против Этибара Алиева было выдвинуто обвинение по статье 144.2.1 УК Азербайджана (принуждение к труду с применением насилия, угроз либо с ограничением свободы в нарушение закона). Агстафинского «рабовладельца» арестовали. На суде он своей вины не признал, отрицал, что бил и пытал пострадавшего: «Я не причинял ему вреда. Давал еду, платил деньги, обеспечивал одеждой. Он ел с нами за одним столом, я выплачивал ему 180 манатов в месяц. Он мог свободно приходить и уходить. Я просто хранил у себя его документы».

«Он не заплатил мне ни копейки, заставлял работать силой, разбил мой телефон и забрал документы. Когда я спросил, зачем он так поступает, он ударил меня по лицу. Попытки сбежать заканчивались тем, что он ловил меня и возвращал обратно», — заявил, в свою очередь, пострадавший, попросив суд наказать обвиняемого по всей строгости закона.

«Рабовладельца» приговорили к 6 годам лишения свободы.