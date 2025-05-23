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G7 «пугает» Россию усилением санкций

00:10 667

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились максимально усилить давление на Россию, в том числе путем введения новых санкций, если она будет сопротивляться усилиям по прекращению огня в Украине.

«Если прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций», — цитирует AFP итоговое коммюнике по итогам встречи министров G7 в Канаде.

В документе осуждается «продолжающаяся жестокая война России против Украины»; в нем также говорится, что любая организация, которая поддерживала Россию во время конфликта, не будет допущена к контрактам на восстановление Украины после окончания боевых действий.

«Мы согласны работать вместе с Украиной, чтобы гарантировать, что ни одна страна или организация, или организации из этих стран, которые финансировали или осуществляли поставки для российской военной машины, не будут иметь права на получение прибыли от восстановления Украины», — говорится в коммюнике.

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