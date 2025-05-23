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Британия отдала свои стратегические острова

00:24 1089

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане, сообщает BBC.

Архипелаг включает в себя семь островов. На одном из них, Диего-Гарсия, с 1965 года находится военная база, которую совместно используют Великобритания и США.

Военная база на атолле Диего-Гарсия

Согласно достигнутым соглашениям, территория базы останется в аренде у Великобритании на 99 лет. Лондон будет платить за аренду 101 миллион фунтов стерлингов в год.

Источники Telegraph в британском Форин-офисе говорят, что в соглашение будет включен запрет на создание Китаем или Россией разведывательных баз на соседних с Диего-Гарсией островах.

Чагос — цепочка островов, растянувшаяся на 200 км, а от Диего-Гарсии до другого ближайшего острова архипелага — 120 км. Британия владеет архипелагом Чагос с 1814 года, когда она отобрала его у Франции. В конце 1960-х и 1970-х годов Великобритания насильно выселила 1000 жителей острова, потомков освобожденных африканских рабов, чтобы разрешить строительство американской базы.

Архипелаг Чагос был административно отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 млн фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.

Маврикий обвинял Британию в незаконной колониальной оккупации архипелага, утверждая, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова Чагос в 1968 году в обмен на независимость.

В период между 1968 и 1974 годами британские власти выселили более тысячи жителей народности чагос с островов и переселили их на Маврикий и Сейшельские острова, где многие столкнулись с нищетой и дискриминацией, отмечает BBC. Лондон не раз извинялся за высылку островитян и обещал передать острова Чагос Маврикию, когда они больше не будут нужны для стратегических целей.

В 2019 году Международный суд ООН обязал Великобританию вернуть архипелаг. Окончательное соглашение о передаче было достигнуто в октябре 2024 года.

База на острове Диего-Гарсия имеет важное стратегическое значение. Американские и британские самолеты, базирующиеся там, принимают участие, например, в операциях на Ближнем Востоке.

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