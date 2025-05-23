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Венгрии готовят наказание

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На заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится в Брюсселе 27 мая, будет обсуждаться возможность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе, передает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной мотивированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года», - говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура согласно статье 7 Договора о ЕС.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна говорил, что в Европейском союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

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