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Мошенник Искендеров кинул, возместил и был отпущен

Инара Рафикгызы
00:59 521

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу 69-летнего Карлена Искендерова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Карлен Искендеров, занимая должность начальника отдела ремонта, благоустройства и озеленения в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района Баку, злоупотребил служебным положением и, воспользовавшись доверием знакомого Этирафа Нагиева, пообещал ему установить игровые аттракционы в парке Гейдара Алиева возле «Украинского круга» в течение 2018 года. Таким образом, он обманом завладел суммой в размере 64 тысяч манатов.

Кроме того, Искендеров пообещал другому своему знакомому, Ханлару Байрамову, помочь в оформлении земельного участка на улице Зейтун в том же районе, получив 17 тысяч манатов.

Также он, используя доверие жителя Гаха Эльмира Зарифова, убедил последнего в том, что сможет устроить его супругу, Пери Зарифову, на должность директора Государственного кукольного театра, и получил от него 30 тысяч манатов.

За свои преступления Искендеров был привлечен к ответственности по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. На суде он свою вину не признал, заявив, что из-за состояния здоровья не может давать показания. Отвечая на вопросы, Искендеров утверждал, что получил деньги от Нагиева на основании заключенного кредитного соглашения и впоследствии вернул сумму. Потерпевшие заявили, что причиненный им ущерб был возмещен, и отметили, что не имеют претензий к подсудимому.

Решением суда Карлен Искендеров был приговорен к 5 с половиной годам лишения свободы. Однако с применением статьи 70 Уголовного кодекса наказание признано условным с испытательным сроком в 2 года. Искендерова освободили в зале суда.

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