Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию

Два бурых медведя, которых годами держали в железной клетке на территории одного из ресторанов в азербайджанском поселке Алтыагач (Хызинский район), были освобождены благодаря масштабной кампании, инициированной британским приютом Wildheart Animal Sanctuary. Уже в ближайшие дни животных, ставших жертвами псевдокультуры «развлечений», доставят специальным рейсом в Великобританию. На острове Уайт их будет ждать реабилитационный центр площадью 3500 квадратных метров — природное убежище, созданное специально для диких хищников, переживших жестокое и бесчеловечное обращение.

История медведей-братьев Бенджи и Балу — это хроника варварства, цинично прикрытого определением «туристическая аттракция». Долгие годы несчастных животных держали взаперти - в тесной металлической клетке с голым бетонным полом - без укрытия от жары и холода, без тени и возможности двигаться. Их не просто унижали - их превращали в «живую декорацию» для ресторанных клиентов, потреблявших зрелище диких животных, которое заедали шашлыками и запивали вином. Раны, истощение и психологическое разрушение - таким был ежедневный быт двух медведей. Решающим фактором стали видеозаписи, облетевшие социальные сети и вызвавшие огромный международный резонанс. Именно они стали причиной кампании британского приюта Wildheart Animal Sanctuary, который объявил общественный сбор 150 тысяч фунтов стерлингов для строительства специального приюта, максимально приближённого к естественной среде обитания бурых кавказских медведей. После того как в октябре 2024 года необходимая сумма была собрана, началось строительство приюта.

Однако самой сложной задачей стал вопрос транспортировки двух крупных хищников с юга Кавказа на остров в Атлантическом океане. В таких случаях государственные механизмы, позволяющие перевозить животных, пострадавших от жестокого обращения, как правило, отсутствуют. Решение нашлось благодаря частной люксембургской авиакомпании Cargolux, взявшей на себя все расходы по перелету, включая изготовление специализированных контейнеров, соответствующих требованиям безопасности, санитарии и этики в обращении с дикими животными. «Без поддержки Cargolux весь проект мог бы так и остаться на бумаге, - поделился с журналистами генеральный директор Wildheart Лоуренс Бейтс. - Они взяли на себя самую тяжелую и дорогую часть — транспортировку. Их опыт, включая знаменитую эвакуацию двух белух из Китая в Исландию, подтверждает: Cargolux не просто перевозчики, они - союзники жизни».

По данным организации, рейс запланирован на первую половину июня. Все зависит от прохождения административных процедур, включая финальный медицинский осмотр животных. Во время перелета за Бенджи и Балу будут круглосуточно наблюдать ветеринары. А после прибытия в Великобританию их доставят на остров Уайт наземным и морским транспортом. Судьба медведей Бенджи и Балу — первый в Азербайджане случай такой эвакуации. Но не единственный по сути. К сожалению, в нашей стране до сих пор существуют рестораны, отели и частные комплексы, в которых диких животных, от волков до львов, продолжают использовать как «развлекательный элемент» в рамках глубоко укоренившейся, безнаказанной и циничной практики «застольных развлечений». Наиболее омерзительный случай, окруженный множеством слухов, связан с рестораном в Габале, где, по неподтвержденной информации, Анар Мамедов, сын тогдашнего министра транспорта Зии Мамедова, якобы заплатил миллион долларов за право убить медведя и подать его мясо для своих гостей в виде шашлыка. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, этот эпизод стал своего рода символом вседозволенности, порожденной деньгами, связями и отсутствием правового контроля.