Спаситель белых

Выволочка, устроенная в Овальном кабинете Дональдом Трампом президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе, превзошла уже историческую сцену распекания Владимира Зеленского. Руководство ЮАР было обвинено ни много ни мало в геноциде белых фермеров. По ходу президент США пару раз заявил, что его коллегу из Африки «очень уважают в некоторых кругах, а в некоторых не очень». Хозяин Белого дома демонстрировал просто неимоверные высоты «гостеприимства».
Рамафоса будто был готов к демонстрации дурных манер Трампом, в отличие от Зеленского, не горячился, пытался защищаться с помощью специально взятого с собой министра сельского хозяйства – белого, да еще и из оппозиционной партии, который мог рассказать о белых фермерах все. Смягчающим приемом было участие в делегации ЮАР знаменитых тамошних игроков в гольф. Но и это мало помогло. Трампа, закусившего удила, остановить не может ничто и никто.
Как это обычно бывает с Дональдом Трампом, у него есть свои пунктики, и «геноцид белых» в ЮАР - один из таких пунктиков. Еще в первую каденцию, в 2018 году, он написал в твит о «масштабных убийствах фермеров», а в самом начале нынешнего президентства, 7 февраля, издал распоряжение, предоставляющее африканерам, коренным белым жителям ЮАР, статус беженцев и облегчающее им переселение в Соединенные Штаты. Правительство африканской страны тогда отреагировало: «Иронично, что в указе предусматривается предоставление статуса беженца в США группе в Южной Африке, которая остается одной из наиболее экономически привилегированных, в то время как уязвимым людям из других частей мира отказывают в убежище и депортируют из США».
Результаты десятилетий апартеида сказываются до сих пор: белые, которые составляют около 7% населения ЮАР, до сих пор владеют 72% частных земельных угодий. И нет, никаких массовых убийств белых фермеров нет. Да, страна весьма неблагополучна в криминальном отношении, но, по данным полиции, из 19 696 убийств с апреля по декабрь 2024 года только 36 (0,2%) имели отношение к фермам или более мелким землевладениям. Из 36 жертв фермерами были семеро, но в ЮАР есть и черные фермеры.
Кстати, еще в первое президентство Трампа Госдеп делал доклад о правах человека в ЮАР, и цифры были схожие: в период с 2018 по 2019 год произошло 21 022 убийства, из которых 47 - на фермах (0,2%).
Причем расовая принадлежность жертвы в полицейских отчетах не указывается. Поскольку подручные рабочие в сельском хозяйстве в основном черные, то из полусотни убийств на фермах лишь небольшое число относится к африканерам. Кроме того, богатые хозяйства белых фермеров обычно лучше защищены от нападений, чем небольшие земельные участки черных. На угон скота, который действительно носит массовый характер, и связанное с этим насилие обычно в первую очередь жалуются более бедные хозяйства.
Но у Трампа свои представления о том, что происходит в Южно-Африканской Республике, ему лучше знать, чем тамошним жителям: «Вы отбираете землю у белых фермеров, и этих людей во многих случаях казнят, и тем, кто казнит белых фермеров, за это ничего не бывает». И потому, дескать, из страны бегут «сотни тысяч» людей, которым угрожает геноцид.
12 мая в США действительно прибыло полсотни африканеров. Никто из них не был беженцем, которому на родине грозит смерть или тюрьма. Это были переселенцы, заинтересованные государственной программой поддержки для граждан ЮАР, решивших осесть в Штатах. Но и тогда Трамп комментировал их приезд словами об убийствах белых фермеров.
Свой разнос Рамафосы американский президент иллюстрировал видео будто бы массовых захоронений белых фермеров, но на самом деле, как выяснилось, там всего две могилы, остальные кресты были символическими. Одна из иллюстраций, которую Трамп демонстрировал на камеры, оказалась фотографией из блога сцен насилия в Демократической Республике Конго, где идет гражданская война. Песня «Убей бура!» в исполнении оппозиционного политика, которая произвела глубокое впечатление на главу Белого дома, Высшим апелляционным судом ЮАР признана историческим символом борьбы с апартеидом и не расценивается как буквальный призыв к расправам. Это все равно, что «Интернационал» с его словами «весь мир насилья мы разрушим» рассматривать как прямой призыв к свержению власти.
Откуда же Трамп взял все эти истории о геноциде в отношении фермеров-африканеров? В среде расистов и белых националистов, в подавляющем большинстве входящих в движение MAGA, любят о таком поговорить, нагнать страхов. Ну и, конечно, в качестве бесценного источника знаний президента о ЮАР нельзя забывать Илона Маска, покинувшего родину в 17-летнем возрасте.
Перед нами очередной пример неготовности, неспособности и нежелания Дональда Трампа глубоко разбираться в сложных проблемах, а проблемы Южной Африки при всем желании к легким не отнесешь. Все больше становится очевидным, что Трамп – это не про решение проблем, а про их постоянное создание.