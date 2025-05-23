Спаситель белых

Выволочка, устроенная в Овальном кабинете Дональдом Трампом президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе, превзошла уже историческую сцену распекания Владимира Зеленского. Руководство ЮАР было обвинено ни много ни мало в геноциде белых фермеров. По ходу президент США пару раз заявил, что его коллегу из Африки «очень уважают в некоторых кругах, а в некоторых не очень». Хозяин Белого дома демонстрировал просто неимоверные высоты «гостеприимства». Рамафоса будто был готов к демонстрации дурных манер Трампом, в отличие от Зеленского, не горячился, пытался защищаться с помощью специально взятого с собой министра сельского хозяйства – белого, да еще и из оппозиционной партии, который мог рассказать о белых фермерах все. Смягчающим приемом было участие в делегации ЮАР знаменитых тамошних игроков в гольф. Но и это мало помогло. Трампа, закусившего удила, остановить не может ничто и никто.

Как это обычно бывает с Дональдом Трампом, у него есть свои пунктики, и «геноцид белых» в ЮАР - один из таких пунктиков. Еще в первую каденцию, в 2018 году, он написал в твит о «масштабных убийствах фермеров», а в самом начале нынешнего президентства, 7 февраля, издал распоряжение, предоставляющее африканерам, коренным белым жителям ЮАР, статус беженцев и облегчающее им переселение в Соединенные Штаты. Правительство африканской страны тогда отреагировало: «Иронично, что в указе предусматривается предоставление статуса беженца в США группе в Южной Африке, которая остается одной из наиболее экономически привилегированных, в то время как уязвимым людям из других частей мира отказывают в убежище и депортируют из США». Результаты десятилетий апартеида сказываются до сих пор: белые, которые составляют около 7% населения ЮАР, до сих пор владеют 72% частных земельных угодий. И нет, никаких массовых убийств белых фермеров нет. Да, страна весьма неблагополучна в криминальном отношении, но, по данным полиции, из 19 696 убийств с апреля по декабрь 2024 года только 36 (0,2%) имели отношение к фермам или более мелким землевладениям. Из 36 жертв фермерами были семеро, но в ЮАР есть и черные фермеры. Кстати, еще в первое президентство Трампа Госдеп делал доклад о правах человека в ЮАР, и цифры были схожие: в период с 2018 по 2019 год произошло 21 022 убийства, из которых 47 - на фермах (0,2%).

Причем расовая принадлежность жертвы в полицейских отчетах не указывается. Поскольку подручные рабочие в сельском хозяйстве в основном черные, то из полусотни убийств на фермах лишь небольшое число относится к африканерам. Кроме того, богатые хозяйства белых фермеров обычно лучше защищены от нападений, чем небольшие земельные участки черных. На угон скота, который действительно носит массовый характер, и связанное с этим насилие обычно в первую очередь жалуются более бедные хозяйства. Но у Трампа свои представления о том, что происходит в Южно-Африканской Республике, ему лучше знать, чем тамошним жителям: «Вы отбираете землю у белых фермеров, и этих людей во многих случаях казнят, и тем, кто казнит белых фермеров, за это ничего не бывает». И потому, дескать, из страны бегут «сотни тысяч» людей, которым угрожает геноцид. 12 мая в США действительно прибыло полсотни африканеров. Никто из них не был беженцем, которому на родине грозит смерть или тюрьма. Это были переселенцы, заинтересованные государственной программой поддержки для граждан ЮАР, решивших осесть в Штатах. Но и тогда Трамп комментировал их приезд словами об убийствах белых фермеров.