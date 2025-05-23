Государство — это не бюрократия, а забота и ответственность

Шесть лет назад, в мае 2019 года, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, торжественно открыли в Ясамальском районе Баку первый в Азербайджане Центр DOST — флагманскую платформу нового поколения в системе социальных услуг. Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), являющееся структурным подразделением Министерства труда и социальной защиты населения, по сути, стало инициативой, направленной на создание централизованной и эффективной системы предоставления социальных услуг на базе принципов «единого окна», прозрачности, доступности и удобства для граждан. Без преувеличения можно утверждать, что проект DOST стал началом новой главы в развитии системы социального обеспечения в Азербайджане.

Хотя концепция «единого окна» получила широкое распространение в международной практике, DOST не является калькой с зарубежных моделей. Это самостоятельный проект, адаптированный под особенности азербайджанского общества, учитывающий социальные реалии и культурные коды страны. Центры DOST предоставляют 161 государственную услугу — в сферах занятости, социальной защиты, реабилитации, а также поддержки волонтерских инициатив и развития гражданской активности. DOST стал символом качественного перехода от устаревших постсоветских форматов социального обслуживания к современной модели, в которой на первом месте — человек, его нужды, комфорт и достоинство. Здесь оказывают помощь как уязвимым группам населения — пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям, — так и молодым гражданам, только вступающим на путь социальной и профессиональной активности. Особое направление работы DOST — развитие инициатив «снизу», основанных на гражданском участии. Агентство стало платформой для формирования культуры добровольчества: в его программах приняли участие более шести тысяч волонтеров, реализующих проекты в сферах экологии, социальной помощи, образования и общественной мобилизации.

Вопреки распространённой практике заимствования западных моделей, Азербайджан не копировал чужой опыт вслепую. Напротив, DOST — результат осмысленного и органичного подхода к социальному проектированию, который учитывает национальные особенности, уровень цифровизации, миграционные сдвиги и культурную специфику страны. В результате — появление уникального явления, которое уже стало объектом интереса за рубежом. DOST был удостоен более чем 60 международных наград и сертификатов, включая престижные оценки от Международной ассоциации социального обеспечения. Особый интерес к азербайджанской модели проявляют партнеры Министерства труда и социальной защиты из разных стран. Так, в Румынии обсуждается возможность внедрения центров DOST на румынской территории. Указом президента Ильхама Алиева от 12 марта 2025 года была проведена комплексная адаптация и модернизация Устава Агентства и перечня предоставляемых им услуг в соответствии с актуальными нормативно-правовыми актами. С момента основания центра услугами DOST воспользовались более 3,5 миллиона граждан. Уровень удовлетворенности составляет 98,5 процента — показатель, практически исключающий жалобы и выражающий высокий уровень доверия населения.