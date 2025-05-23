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Американцы и курды заключили «масштабные сделки». Ирак разозлен

01:43 365

Ирак должен признавать и уважать контракты, которые власти автономного региона Иракский Курдистан заключили с американскими компаниями.

Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь Рубио сообщил, что мы поддерживаем курдскую автономию и американские компании, ведущие там бизнес, и призвал правительство Ирака уважать этот экономический спасательный круг, необходимый для процветания и успеха. Мы считаем, что американо-иракским интересам и иракско-курдским интересам лучше всего отвечает наличие сильного и жизнеспособного Иракского Курдистана в составе суверенного и процветающего федерального Ирака», - подчеркнула дипломат.

Брюс добавила, что Рубио проведет в Вашингтоне встречу с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, чтобы «обсудить перспективы расширения торговли и инвестиций между США» и этим регионом. «Его (Барзани) визит свидетельствует о нашем желании укрепить отношения США с Иракским Курдистаном», - добавила Брюс.

По ее словам, Барзани подписал с американскими компаниями «масштабные сделки по расширению добычи природного газа в Иракском Курдистане, что поможет Ираку использовать собственные внутренние ресурсы и стать энергетически независимым, о чем мы уже не раз говорили». Соглашения, продолжила Брюс, были заключены на сумму, превышающую $100 млрд.

«Мы поддерживаем эти сделки и призываем Багдад и Эрбиль работать вместе, чтобы добыча газа началась как можно скорее», - указала официальный представитель Госдепа.

Брюс добавила, что заявления Багдада о сделках могут создать проблемы с юридической стороны.

Ранее Министерство нефти Ирака объявило о незаконности двух соглашений, заключенных между американскими энергетическими компаниями HKN Energy, WesternZagros и правительством Иракского Курдистана. В ведомстве подчеркнули, что данные договоренности, анонсированные премьер-министром автономного региона Масруром Барзани в Вашингтоне, не получили одобрения федеральных властей и потому лишены юридической силы. Общая сумма контрактов, касающихся разработки газовых месторождений Миран и Топхана-Курдамир в провинции Сулеймания, оценивается в $110 млрд. В министерстве напомнили, что природные ресурсы страны находятся в общенациональной собственности, поэтому любые инвестиционные договоры должны согласовываться с правительством в Багдаде.

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