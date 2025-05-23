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Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в России

01:53 257

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром Северный в городе Иваново, сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, обломки сбитых ПВО дронов упали за территорией аэродрома.

Региональный оперативный штаб сообщил также о падении обломков на окраине Иванова, но не уточняет место. «На окраине г. Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде частных домовладений», — говорится в сообщении штаба.

Ранее в четверг Росавиация дважды вводила ограничения на полеты в аэропорту Южный в Иваново, который обслуживает гражданские рейсы.

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