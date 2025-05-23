«Король Лир» в Иране

Вашингтон (США). Два сотрудника посольства Израиля были убиты перед зданием Еврейского музея. Нападение совершил 30-летний житель Чикаго, который выкрикивал лозунги в поддержку Палестины

Газа (Палестина). Фотограф щелкнул с израильской стороны. Газа в руинах!

Лондон (Великобритания). Члены общины Чагос проводят демонстрацию у здания Верховного суда. Накануне премьер-министр Кир Стармер передал Маврикию архипелаг Чагос

Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп показывает президенту ЮАР Сирилу Рамафосе статьи, в которых рассказывается об убийствах белых фермеров в Южноафриканской Республике

Буэнос-Айрес (Аргентина). Пенсионеры пошли против политики жесткой экономии президента Хавьера Милея

Тегеран (Иран). Актриса во время спектакля «Король Лир» в театре «Шахр»