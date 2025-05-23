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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

«Король Лир» в Иране

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:55 344

Вашингтон (США). Два сотрудника посольства Израиля были убиты перед зданием Еврейского музея. Нападение совершил 30-летний житель Чикаго, который выкрикивал лозунги в поддержку Палестины

Газа (Палестина). Фотограф щелкнул с израильской стороны. Газа в руинах!

Лондон (Великобритания). Члены общины Чагос проводят демонстрацию у здания Верховного суда. Накануне премьер-министр Кир Стармер передал Маврикию архипелаг Чагос

Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп показывает президенту ЮАР Сирилу Рамафосе статьи, в которых рассказывается об убийствах белых фермеров в Южноафриканской Республике

Буэнос-Айрес (Аргентина). Пенсионеры пошли против политики жесткой экономии президента Хавьера Милея

Тегеран (Иран). Актриса во время спектакля «Король Лир» в театре «Шахр»

Новосибирск (Россия). Последний звонок в лицее

«Король Лир» в Иране
«Король Лир» в Иране объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

«Король Лир» в Иране
«Король Лир» в Иране объектив haqqin.az
01:55 345
Американцы и курды заключили «масштабные сделки». Ирак разозлен
Американцы и курды заключили «масштабные сделки». Ирак разозлен
01:43 366
Государство — это не бюрократия, а забота и ответственность
Государство — это не бюрократия, а забота и ответственность заметки на полях
01:35 285
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR
Али Асадов ввел лимит на импорт SOCAR все еще актуально
22 мая 2025, 18:17 5271
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию
Медведей вызволили из плена в Азербайджане… и перевезут в Великобританию поговорим о наших проблемах
01:01 1209
Финляндия готовится отразить удар российской армии
Финляндия готовится отразить удар российской армии Аира Калела, экс-советник президента Финляндии, комментирует для haqqin.az
22 мая 2025, 22:19 1948
Почти ультимативное условие Ирана
Почти ультимативное условие Ирана обновлено 00:50
00:50 1746
У помощника Алиева важные переговоры в Европе
У помощника Алиева важные переговоры в Европе обновлено 23:15
22 мая 2025, 23:15 3212
Украина отреагировала на «буферную зону» от Путина
Украина отреагировала на «буферную зону» от Путина обновлено 23:00
22 мая 2025, 23:00 6480
А Турция громит шпионскую сеть Китая
А Турция громит шпионскую сеть Китая наша корреспонденция
22 мая 2025, 21:08 4245
Чуда не будет: Залужный сделал жесткое заявление
Чуда не будет: Залужный сделал жесткое заявление
22 мая 2025, 22:15 4514
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