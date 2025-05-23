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Украинцы ударили по российским военным в Курске

02:20 95

ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгов в Курской области РФ, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск на въезде в город. В результате пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое подростков 13 и 16 лет, заявил Хинштейн. Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, их госпитализировали в Курскую областную больницу.

В то же время местные телеграм-каналы сообщали, что в Курской области ВСУ ударили по российской военной технике. Сообщается, что «ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС «Роснефть» на выезде из Льгова. По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут».

Точное число убитых и пострадавших российских военных неизвестно. Украинское командование комментариев об ударе не делало.

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