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Окровавленные перчатки Линкольна продали за полтора миллиона

02:28 356

На аукционе в Чикаго за $1,5 млн были проданы запачканные кровью перчатки Авраама Линкольна и за $826 тыс. — его носовой платок. Эти вещи находились в кармане 16-го президента США в ночь его убийства 14 апреля 1865 года, сообщает New York Post.

Также на этих торгах был продан за $762 тыс. плакат «Разыскивается» с фотографиями трех подозреваемых в заговоре с целью убийства Линкольна. Более $500 тыс. заплатили за самый ранний известный образец почерка Линкольна, взятый в записной книжке 1824 года.

Торги провел аукционный дом Freeman's/Hindman от имени президентского фонда Линкольна (Lincoln Presidential Foundation). Этой некоммерческой организации принадлежит самая большая в мире коллекция артефактов, связанных с 16-м президентом США.

Фонд Линкольна был вынужден выставить на аукцион 144 предмета из своей коллекции, чтобы погасить оставшуюся часть долга двадцатилетней давности. Как уточняет New York Post, кредит взяли на выкуп примерно 1,5 тыс. вещей убитого президента у калифорнийского коллекционера для библиотеки и музея Линкольна. В ходе чикагского аукциона удалось продать 136 из 144 выставленных предметов и собрать $7,9 млн. Правда, отмечает издание, эта сумма включает и комиссию организатора торгов.

Авраам Линкольн занимал пост президента США с 1861 по 1865 год, во время Гражданской войны. В 1863 году он отменил рабство в США. Его застрелили спустя месяц после начала второго президентского срока.

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