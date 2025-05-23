Сербию поставили перед «стратегическим выбором»

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть», — сказала Каллас во время визита в Белград, добавив: «Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать».

По словам Каллас, она обсудила с сербским президентом Александром Вучичем его поездку в Москву на 9 Мая. «И я выразила свою точку зрения, которая очень ясна», — рассказала Каллас. «Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине», — подчеркнула глава дипломатии ЕС, добавив, что Вучич «изложил свою версию».

Каллас добавила, что членство в ЕС остается «стратегической целью» для Сербии, но подчеркнула, что Брюссель ждет от Белграда шагов, которые это подтвердят. «Нет коротких путей к членству», — заключила она.

Сербский лидер, в свою очередь, заверил, что Сербия как страна, стремящаяся в ЕС, «способна внести свой вклад в сохранение мира, стабильности и общих европейских ценностей, одновременно защищая свои жизненно важные национальные интересы».

В ЕК предупреждали о последствиях для Белграда и переговоров по вступлению страны в ЕС из-за участия Вучича в параде Победы. Сербский президент объяснял, что обещал российскому коллеге Владимиру Путину приехать на парад и сдержал слово. На празднование 80-летия Победы приезжал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на предупреждение Каллас он заявлял, что та «не может указывать ему, что делать».