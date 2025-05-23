Новые подробности убийства израильских дипломатов

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Мужчине, застрелившему двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, грозит смертная казнь, сообщила временный прокурор США Жанин Пирро, ее слова приводит NBC News.

По ее словам, дело расследуется как «преступление на почве ненависти и терроризма».

Следователи говорят, что Элиас Родригес вылетел из Чикаго в Вашингтон во вторник, огнестрельное оружие он задекларировал в своем зарегистрированном багаже. Родригес сказал им, что купил билет на мероприятие в музее всего за три часа до его начала.

Телеканал передает, что Родригес предстал в четверг перед федеральным судьей в белом тюремном комбинезоне и очках. Он оставался спокойным, пока ему зачитывались обвинения. Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления. По крайней мере одно из обвинений предусматривает смертную казнь.

На записях с камер видеонаблюдения, просмотренных полицией, видно, что вооруженный мужчина в синей куртке с капюшоном и с большим темным рюкзаком прошел мимо мужчины и женщины, стоявших около музея. Пройдя мимо них, он вытащил из-за пояса оружие и выстрелил в них «несколько раз», когда они упали на землю, наклонился к ним и выстрелил «еще несколько раз». Когда женщина попыталась уползти, вооруженный мужчина последовал за ней и выстрелил из оружия, затем перезарядил его и выстрелил еще несколько раз, говорится в судебных документах. Эксперты-криминалисты обнаружили 21 выпущенную пулю калибра 9 мм, пустой магазин и пистолет калибра 9 мм с заблокированным затвором, что указывает на отсутствие боеприпасов. Стало известно, что Родригес купил пистолет, найденный на месте преступления, в марте 2020 года в Иллинойсе. Родригес находится под стражей без внесения залога до предварительного слушания, которое состоится 18 июня.

Двух сотрудников посольства Израиля — Ярона Лищинского и Сару Милгрим — застрелили вечером в среду у Еврейского музея в центре Вашингтона 22 мая. Нападавший 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес перед стрельбой выкрикнул лозунг: «Свободу Палестине». По словам сотрудников правоохранительных органов, когда полицейские прибыли на место, Родригес сказал им: «Я сделал это для Палестины, я сделал это для Газы, я безоружен».

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