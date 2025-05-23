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Главу наркокартеля задержали в Азербайджане: его искали 11 лет

08:59 967

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, обвиняемый в импорте на территорию РФ более нескольких сотен килограммов героина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что в настоящий момент он ожидает экстрадицию в РФ.

«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», - сообщили в правоохранительных органах.

По версии обвинения, Эмомов виновен в организации особо опасных преступлений в сфере оборота наркотиков. Он через сеть курьеров ввозил в Россию сотни килограммов героина. Многие виновные по данному делу ранее уже были привлечены к уголовной ответственности, а также дали показания на Эмомова как организатора, некоторые уже освободились из мест лишения свободы.

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