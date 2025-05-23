ВСУ подтвердили удар по стратегическому объекту в России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении завода «Энергия» в городе Елец Липецкой области России.
Информация об этом опубликована в официальном сообщении Генштаба 23 мая.
Атаку осуществили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. По данным Генштаба, подтверждено попадание в район завода, зафиксирована серия взрывов, на предприятии возник пожар.
В то же время подробная информация о последствиях поражения уточняется.
В Генштабе указали, что Энергия — это один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Завод изготавливает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.
*** 10:17
Дроны ВСУ в ночь на 23 мая атаковали город Елец в Липецкой области. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, «обломки одного из сбитых ПВО беспилотников» упали на жилой дом, повредив около 20 квартир.
Также из-за падения дрона возник пожар в промышленной зоне, в результате которого пострадали восемь человек, сообщил Артамонов.
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ поразили завод «Энергия» в городе Елец.
ВСУ ударили по стратегическому объекту в России pic.twitter.com/yr23NLAYuJ— seymur bakshev (@seymur_bakshev) May 23, 2025
Как отметил глава ЦПД Андрей Коваленко, атакован «важный завод» российского ВПК, который производит аккумуляторы и батареи для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники, литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов, электрохимические конденсаторы, которые применяются для нужд Министерства обороны РФ, а также светооптические энергетические установки, которые обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.
«Энергия» является поставщиком Министерства обороны России, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и «Газпром». Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал», - отметил Коваленко.
Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. Как отметил руководитель ЦПД, по состоянию на сейчас после атаки завод приостанавливает работу.