ВСУ подтвердили удар по стратегическому объекту в России

В Генштабе указали, что Энергия — это один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Завод изготавливает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

В то же время подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Атаку осуществили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. По данным Генштаба, подтверждено попадание в район завода, зафиксирована серия взрывов, на предприятии возник пожар.

Информация об этом опубликована в официальном сообщении Генштаба 23 мая.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении завода «Энергия» в городе Елец Липецкой области России.

*** 10:17

Дроны ВСУ в ночь на 23 мая атаковали город Елец в Липецкой области. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, «обломки одного из сбитых ПВО беспилотников» упали на жилой дом, повредив около 20 квартир.

Также из-за падения дрона возник пожар в промышленной зоне, в результате которого пострадали восемь человек, сообщил Артамонов.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ поразили завод «Энергия» в городе Елец.