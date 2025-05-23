США предают и корейцев

По данным издания, один из рассматриваемых сценариев предусматривает вывод около 4500 военных, которых планируют передислоцировать в другие районы Индо-Тихоокеанского региона — например, на остров Гуам. При этом решение еще не было представлено самому президенту и не является утвержденным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских военнослужащих из Южной Кореи в рамках неформального пересмотра политики в отношении КНДР.

Представитель Пентагона заявил, что пока «нет никаких политических заявлений» по этому поводу. Министерство обороны Южной Кореи отказалось комментировать возможные изменения.

Сейчас в Южной Корее дислоцированы около 28 500 американских солдат. Трамп уже рассматривал возможность сокращения контингента во время своего первого президентского срока, однако тогдашние военные командиры предостерегали от подобного шага, считая его угрозой для способности США эффективно реагировать на возможные конфликты с КНДР, Китаем и Россией в регионе.

В материале WSJ отмечается, что «решение не будет принято до тех пор, пока не появится большая ясность в отношении войны в Украине и позиции администрации по поддержке Киева».

Также подчеркивается, что серьезное обсуждение вывода американских войск вызовет тревогу у союзников в регионе. Южная Корея, Япония и Филиппины в значительной степени полагаются на координацию с ВС США как на ключевой элемент своей безопасности в условиях растущей нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военное присутствие США рассматривается как сдерживающий фактор не только в отношении КНДР, которая в 2024 году официально объявила Сеул «главным врагом», но и в ответ на агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море и угрозы в адрес Тайваня.