Орбан обрушился с обвинениями на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что Киев предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз.

Орбан отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством». Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», - сказал Орбан. По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», - пояснил премьер. Он отметил, что Украина «использует в этих целях большие средства и пытается задействовать серьезные ресурсы».

Орбан также заявил, что выступает против поспешного вступления Украины в ЕС, которое пытается поддерживать Брюссель.

Правительство Венгрии намерено руководствоваться в решении этого вопроса результатами референдума, который будет продолжаться в стране до середины июня.