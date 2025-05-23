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Дочерняя компания PASHA Holding - компания Agro Dairy - отметила свое 10-летие

11:00 488

Компания Agro Dairy была основана в конце 2014 года и начала свою деятельность с 2015 года в ответ на необходимость обеспечения продовольственной безопасности в стране и реализации соответствующих государственных программ. В настоящее время компания объединяет 14 дочерних компаний и свой юбилей отпраздновала с участием всех своих сотрудников.

Мероприятие началось с приветственной речи генерального директора компании Ниязи Амирбекова, который поприветствовал всех гостей и отметил: «С первого дня нашей деятельности, начатой 10 лет назад, мы успешно восстанавливали неиспользуемые земли в регионах и превращали их в пригодные для сельского хозяйства, высокопродуктивные угодья. Наша компания постоянно оказывает поддержку местным фермерам, предоставляя им сертифицированные семена первой репродукции, которые отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к стрессовым факторам. Если в начале нашего пути в компании работало около 100 человек, то сегодня мы - команда из 3000 сотрудников. Эти показатели доказывают, что в ближайшие годы мы продолжим расти ускоренными темпами и расширим сферу нашей деятельности.

Наша главная гордость в том, что наша миссия, стратегия и цели направлены на обеспечение продовольственной безопасности как Азербайджана, так и региона. Мы уверены, что благодаря усилиям наших сотрудников и шагам, предпринимаемым совместно с нашими партнёрами, мы успешно достигнем этих целей».

Затем Ниязи Амирбеков передал слово генеральному директору PASHA Holding Джалалу Гасымову. Поздравив коллектив Agro Dairy с 10-летним юбилеем, Джалал Гасымов отметил, что успешное прохождение 10-летнего пути развития в условиях экономической неопределённости, усиления конкуренции на рынке и влияния природных факторов — это крайне важное и ценное достижение. Он подчеркнул, что благодаря совместной работе за эти годы мы сегодня становимся свидетелями юбилея одной из ведущих сельскохозяйственных компаний страны, что является источником большой гордости для каждого из нас. Уже 10 лет Agro Dairy играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития аграрного сектора Азербайджана.

После выступлений почётных гостей сотрудники Agro Dairy, работавшие в компании с первых дней, были награждены специальными номинациями в честь 10-летия компании.

Официальная часть завершилась музыкальными выступлениями, танцами и развлекательными играми.

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