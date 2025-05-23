Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли

В Вашингтоне заявили, что США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Односторонний удар Израиля может сорвать дипломатические усилия и разжечь более масштабный конфликт, предупреждают американские чиновники. Это сообщение грозило стать очередной сенсацией, на которые столь богаты дни сегодняшние, да внимание мира в основном было приковано к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. А назавтра о нем уже, в общем-то, и не вспоминали. Но кому надо - его услышали. В Тегеране очень пристально вглядывались в те разногласия, которые возникли между хозяином Белого дома и Израилем, и решили, что негативный сценарий, заключающийся в совместных американо-израильских военных действий против Тегерана, теперь отложен куда-то на самую дальнюю полку. А коли так, то пришло время ужесточить риторику по поводу переговорного процесса с американцами.

Так, верховный лидер страны Али Хаменеи призвал администрацию президента США «не нести чушь» [так в оригинале] по поводу требования сократить под ноль иранскую программу обогащения урана. А министр иностранных дел Аббас Аракчи пообещал, что его страна продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет заключена с США ядерная сделка или нет. И вообще, в Тегеране пошли разговоры о том, что иранская сторона откажется от очередного переговорного раунда с Вашингтоном. Иными словами, откровенно с точки зрения Белого дома расслабились и начали наглеть по причине того, что излишне поверили в себя. Забыв о том, что Трамп уже анонсировал «хорошие, очень хорошие новости» с иранского переговорного трека и вообще заявлял, что «грандиозная сделка с Ираном» близка как никогда. И что в этой ситуации оставалось делать Вашингтону? Потерять лицо? Да как бы не так. И в кругах политтехнологов, которые в режиме 24/7 обслуживают администрацию Трампа и лично американского президента, возникла достаточно неплохая идея: а почему бы не использовать Израиль в качестве пугала. Этакого «Гудвина могучего и ужасного», если кто помнит сказку о «Волшебнике из страны Оз». Да к тому же еще и неуправляемого – дескать, уговорам он не поддается, совершенно хаотическая сила.