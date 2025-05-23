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Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
10:57 1677

В Вашингтоне заявили, что США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Односторонний удар Израиля может сорвать дипломатические усилия и разжечь более масштабный конфликт, предупреждают американские чиновники.

Это сообщение грозило стать очередной сенсацией, на которые столь богаты дни сегодняшние, да внимание мира в основном было приковано к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. А назавтра о нем уже, в общем-то, и не вспоминали. Но кому надо - его услышали.

В Тегеране очень пристально вглядывались в те разногласия, которые возникли между хозяином Белого дома и Израилем, и решили, что негативный сценарий, заключающийся в совместных американо-израильских военных действий против Тегерана, теперь отложен куда-то на самую дальнюю полку. А коли так, то пришло время ужесточить риторику по поводу переговорного процесса с американцами.

В Тегеране крайне воодушевились разладом Трампа и Нетаньяху и решили, что могут диктовать Вашингтону свои условия

Так, верховный лидер страны Али Хаменеи призвал администрацию президента США «не нести чушь» [так в оригинале] по поводу требования сократить под ноль иранскую программу обогащения урана. А министр иностранных дел Аббас Аракчи пообещал, что его страна продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет заключена с США ядерная сделка или нет.

И вообще, в Тегеране пошли разговоры о том, что иранская сторона откажется от очередного переговорного раунда с Вашингтоном. Иными словами, откровенно с точки зрения Белого дома расслабились и начали наглеть по причине того, что излишне поверили в себя. Забыв о том, что Трамп уже анонсировал «хорошие, очень хорошие новости» с иранского переговорного трека и вообще заявлял, что «грандиозная сделка с Ираном» близка как никогда.

И что в этой ситуации оставалось делать Вашингтону? Потерять лицо? Да как бы не так. И в кругах политтехнологов, которые в режиме 24/7 обслуживают администрацию Трампа и лично американского президента, возникла достаточно неплохая идея: а почему бы не использовать Израиль в качестве пугала. Этакого «Гудвина могучего и ужасного», если кто помнит сказку о «Волшебнике из страны Оз». Да к тому же еще и неуправляемого – дескать, уговорам он не поддается, совершенно хаотическая сила.

В Тегеране поняли, что их элементарно «взяли на испуг», и пытаются сейчас сгладить неловкую ситуацию

При этом игнорируя совершенно очевидные факты – у Израиля нет возможности самостоятельно уничтожить ядерную программу Ирана. Эксперты отмечают, что ему нужна американская поддержка, в частности, для дозаправки в воздухе и современных противобункерных авиабомб.

Но внезапно - «наглость города берет» - незатейливая пугалка сработала. В Тегеране спешно заявили о проведении очередного раунда переговоров – и только потом догадались, что их элементарно «взяли на испуг». Что в общем-то подтверждает нехитрую мысль – на самом деле иранцы заинтересованы в сделке с США ничуть не меньше, а то и больше американцев, и вся их «грозная и принципиальная» риторика – не более чем «надувание щек» и «набивание цены», в том числе в глазах мирового сообщества.

Сейчас Тегеран пытается как-то выйти из ситуации, в которой откровенно прокололся. «Соединенные Штаты будут нести ответственность в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты», - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «Они пытаются запугать нас войной, но ошибаются, поскольку не знают о мощной народной и военной поддержке, которую исламская республика может собрать в условиях войны», — цитируют иранские государственные СМИ пресс-секретаря КСИР Алимохаммада Найни.

Но уже поздно - мир увидел реальные иранские страхи. И успел осознать, что с Тегераном, чтобы чего-то добиться, нужно разговаривать жестко – иного языка он не понимает. И сделал соответствующие выводы.

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