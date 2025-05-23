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Cкандальное назначение Нетаньяху

11:05 1016

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил генерал-майора Давида Зини на пост главы Службы общей безопасности Израиля ШАБАК (она же «Шин-Бет»).

В заявлении канцелярии Нетаньяху отмечается, что Зини «служил на многих оперативных и командных должностях в Армии обороны Израиля». В последнее время он занимал должность начальника учебного командования и корпуса Генерального штаба ЦАХАЛа.

Журналистка и ведущая телеграм-канала «Фалафельная» Марианна Беленькая отмечает, что назначение Зини, скорее всего, будет отменено Высшим судом справедливости.

Заявление о назначении Зини последовало за решением Высшего суда о том, что Нетаньяху уволил нынешнего руководителя ШАБАК Ронена Бара «неправомерно» и «незаконно», а между премьером и главой спецслужбы возник конфликт интересов из-за продолжающегося расследования ШАБАК в отношении ближайших помощников Нетаниягу. Бар, за отставку которого Кабинет министров проголосовал в марте, пока остается на посту до 15 июня.

В конце марта, после объявления об увольнении Бара, премьер-министр Израиля назначил главой ШАБАК вице-адмирала Эли Шарвита. Но уже на следующий день передумал.

Ронен Бар стал первым в истории главой ШАБАК, уволить которого попыталось правительство.

ШАБАК подвергся критике после нападения террористов на Израиль в 2023 году. В отчете о деятельности спецслужбы, опубликованном в марте 2025 года, говорилось, что ШАБАК получал сигналы о подготовке нападения, но не предпринял серьезных мер, чтобы помешать террористам. При этом в ШАБАК отметили, что к этому положению дел привела политика руководства Израиля, опиравшаяся на представление о том, что ХАМАС в секторе Газа находится в стадии «затишья».

После нападения террористов ХАМАС на Израиль Бар взял на себя личную ответственность за то, что власти страны не предотвратили случившееся.

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