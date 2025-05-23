Yüksəliş в одном ряду с мировыми лидерами оценки интеллектуального потенциала

Инновационный проект президента Ильхама Алиева по созданию кадрового резерва - конкурс Yüksəliş добился значительного международного признания, став финалистом на конкурсе International e-Assessment Awards 2025 («Международная премия в области электронной оценки»).

International e-Assessment Awards 2025 проводится ежегодно с 2008 года Ассоциацией электронной оценки (e-Assessment Association, eAA) и направлен на признание инноваций и передовых практик в сфере оценки в образовании, профессиональной сертификации и корпоративном обучении. Он подчеркивает важность технологий в обеспечении прозрачности, эффективности и объективности в правильном оценивании кадрового потенциала.

Включение Yüksəliş в число финалистов в очередной раз подчеркивает, что применяемая модель оценки и механизмы управления соответствуют международным стандартам и демонстрируют высокое качество в сфере выявления и поддержки талантливых лидеров.

Основная цель конкурса Yüksəliş — выявление талантливых управленцев через прозрачный и объективный механизм отбора, эффективное оценивание кадров, работающих на руководящих должностях, раскрытие их лидерских качеств и сопровождение их дальнейшего развития.

Выход Yüksəliş на международную арену открывает новые возможности для расширения масштабов проекта и обмена опытом с ведущими мировыми организациями.

В разные годы финалистами и победителями конкурса e-Assessment Awards становились такие крупные компании, как Kaplan International, British Council, Duolingo, Pearson, ACER, Excelsoft Technologies и другие. Признание Yüksəliş на этом уровне свидетельствует о высоком значении, которое Азербайджан в первую очередь придает развитию кадрового потенциала, инновационным подходам и современным инструментам оценки, и подчеркивает международное признание национальных инициатив.

Заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Yüksəliş Фархад Гаджиев подчеркнул, что «этот успех также является важным шагом в реализации распоряжения президента Азербайджана, направленного на расширение кадрового резерва страны посредством конкурса Yüksəliş».

Отметим, что в 2025 году премия International e-Assessment Awards 2025 будет вручена в 13 номинациях, и на следующем этапе будут объявлены победители в каждой из них.

Напомним, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победителям предоставляется годовой индивидуальный план развития под руководством наставников, а также денежная премия в размере 20 000 манатов.