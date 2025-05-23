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Восемь стран ЕС призвали повысить готовность к катастрофам

11:24 405

Министры Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Финляндии, Швеции и стран Балтии призвали Еврокомиссию срочно усилить меры по защите населения от природных, техногенных и военных угроз.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра юстиции и безопасности Нидерландов Давида ван Вила.

Встреча состоялась 22 мая в Брюсселе. Участники обсуждали необходимость повышения устойчивости государств на фоне масштабных оборонных инвестиций Евросоюза.

«Мы все знаем, что мир вокруг нас меняется. Мы находимся в новой геополитической обстановке, в которой угроза кризиса или даже войны реальна», — заявил ван Вил по итогам встречи.

По его словам, странам ЕС следует согласованно принять меры по гражданской защите:

  • организовать национальные системы оповещения,
  • создать укрытия и запасы продовольствия,
  • подготовиться к энергетическим и логистическим сбоям.

«Некоторые страны только установили сирены. Другие рассказали, что перестали их использовать 25 лет назад. Подходы к этим вопросам разные», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ЕС следует готовиться «к худшему сценарию — кризису в результате военного конфликта», что поможет быть готовыми и к локальным катастрофам.

Ранее в марте Еврокомиссия рекомендовала домохозяйствам по всей Европе подготовить запасы воды, медикаментов, батареек и продуктов на 72 часа — в случае отключений, эпидемий или стихийных бедствий.

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