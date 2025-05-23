Бывшие заключенные убивают и грабят в Курске

В Курской области арестовали пятерых российских военнослужащих, которые объединились в банду и мародерствовали. Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомился «Коммерсант», уголовное дело в отношении военных возбуждено по трем статьям: убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью (ст. 105), бандитизм (ст. 209) и мародерство (ст. 356.1). По данным издания, арестованные входили в группу штурмовиков, которые участвовали в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Один из вменяемых военным эпизодов связан с убийством сослуживца, с которым у них произошел конфликт. В материалах дела говорится, что военнослужащие, чтобы причинить страдания своей жертве, выпустили ему в ноги не менее семи пуль из АК-47, а потом добили выстрелом в голову. Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого сослуживца они спустили в подвал разрушенного дома, облили горючим и подожгли. При этом сами фигуранты утверждают, что разобрались они с так называемым «бегунком», который пытался уклониться от участия в боевых действиях, а потом и вовсе исчезнуть с передовой. Они также отрицают грабежи и разбои. По их словам, они брали мелочь в брошенных зданиях, которая могла пригодиться для обустройства солдатского быта. Известно, что один из задержанных — Михаил Осипов — до поступления на службу был осужден за убийство в «ДНР» и отбывал срок.

В начале мая Курский гарнизонный военный суд арестовал российского военного Дмитрия Стенькина, которого подозревают в убийстве жительницы села Гирьи приграничного Беловского района Курской области. В ночь на 30 апреля военный пришел домой к многодетной семье Лариных и отрыл стрельбу. Он убил Олесю Ларину и ранил ее мужа Игоря, а после пытался похитить на машине двух их малолетних дочерей. Стенькин оказался бывшим заключенным из Астрахани, которого до этого трижды судили за изнасилования несовершеннолетних, угрозу убийством и нападение на полицейского. Он подписал контракт с Минобороны и попал на фронт.

До этого российские военные, брошенные на защиту Курской области от вторгшейся украинской армии, неоднократно занимались разбоем и мародерством, а также убивали домашних собак, охраняющих дома и имущество. Среди прочего военные разграбили склад маркетплейса Wildberries, на котором хранились посылки местных жителей, и один фирменный магазин «Мегафона». В сентябре прошлого года местные жители написали коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину и Минобороны РФ с просьбой остановить действия военных, однако это не возымело эффекта. Губернатор региона Алексей Смирнов утверждал, что «сотрудники военной полиции проверяют сведения о мародерах, но чаще всего это оказывается информационным вбросом со стороны спецслужб противника».